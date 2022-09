KFC Meulebeke neemt afscheid van Ronny Louvaert

KFC Meulebeke moet afscheid nemen van een clubmonument. Doelmannentrainer Ronny Louvaert is zondagnacht op 69-jarige leeftijd overleden. Enkele weken geleden kreeg hij een trombose net voor de training. Na een korte, ongelijke strijd moest hij zich gewonnen geven. Ronny was meer dan dertig jaar aangesloten bij KFCM en de laatste vijftien jaar trainer van de doelmannen A/B-kern en U21.

Ploegafgevaardigde Pieterjan Delbaere: “Ik ben er niet goed van, hij was een echte vriend. Samen reden we naar de wedstrijd op verplaatsing, en terug naar Meulebeke. Naar ons lokaal De Beer, voor een pintje aan de toog. Een toffe babbel over de match, en als het niet goed was zei hij dat ook. Het voetbal was zijn leven. We beleefden heel veel toffe momenten. Ik verlies een fantastische vriend”.

Voorzitter Kurt Declerck had het overlijden niet verwacht: “Na die trombose verbleef hij in het ziekenhuis en we wisten dat goede en kwade dagen elkaar afwisselden, maar we verwachtten hem nog terug als keepertrainer. Hij was een zeer aangename mens. Op hem kon je altijd een beroep doen, nooit was er voor hem een probleem. Dit is voor onze club een zware klap. Er werd een vergadering gepland over hoe we Ronny kunnen eren. Zeker wordt er een minuut stilte gehouden en de spelers zullen een rouwband dragen. Die zullen er alles aan doen om de eerste competitiewedstrijd tegen Jabbeke te winnen, als eerbetoon voor ons overleden clubicoon”.

Tijdelijke oplossing

Doelman Julien Van Volcem is aan zijn tweede seizoen bij de roodbroeken bezig en had als keeper het meest contact met Ronny. “Met Ronny kon ik altijd eens babbelen. Soms was dat over wat er tijdens de match misgelopen was, over het voetbal in het algemeen, en ook over heel wat andere zaken. Hij was een uitstekende trainer. Op sportief vlak zal er iets moeten gebeuren. We zullen alvast een tijdelijke oplossing moeten zoeken”.

Op vrijdag 2 september wordt in aula De Aster om 10.30 uur afscheid genomen van Ronny. Zijn dochters Melissa (Frederik Declercq) en Vicky, zijn zoon Dieter, de kleinkinderen en zijn achterkleinkind zullen, na het afscheid in 2018 van hun (groot)moeder Carine Vandenbussche, tijdens de uitvaart opnieuw de steun van familie en vrienden krijgen. (WD)