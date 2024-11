Jason Tarras verlaat Racing Waregem op het einde van het seizoen

Het was een moeilijke beslissing, maar T1 Jason Tarras verlaat op het einde van het seizoen eersteprovincialer Racing Waregem.

Hij hakte de knoop nu al door zodat de club in alle rust op zoek kan naar een opvolger. Jason Tarras is bezig aan zijn vijfde seizoen bij de Rassing, maar hij wil in schoonheid afscheid nemen en zich blijven geven tot de laatste speeldag. De doelstelling is immers de top vijf en een eindrondeticket. Voor volgend seizoen gaat Tarras op zoek naar een nieuwe uitdaging. (IVD)