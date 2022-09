Guy Neirynck (KSC Blankenberge 1): “Revanche nemen op bezoek bij Club Lauwe”

Het serieus versterkte KSC Blankenberge miste afgelopen kampioenschap op een haar na de promotie naar de nationale reeksen. Op de eerste speeldag van de nieuwe competitie kregen de jongens van T1 Steve Swaenepoel 2-4 op de broek van SV Wevelgem City.

Na 46 minuten wezen de bordjes 0-4 aan. De toeschouwers konden hun ogen niet geloven. Keeperstrainer Guy Neirynck is de eerste om te relativeren. “We weten meteen hoe laat het is. Drie punten verliezen is niet het einde van de wereld maar we worden wel met de neus op de feiten gedrukt. Het komt er nu op aan revanche te nemen op bezoek bij Club Lauwe, onze volgende opdracht. Qua keepers zitten we in een luxepositie. Trainers Steve Swaenepoel, Gregory Joris, Koen Thiebaut en ikzelf moesten een bijzonder lastige knoop doorhakken. Wie zou starten als titularis tussen de palen? Het lag zo dicht bijeen maar uiteindelijk opteerden we voor de ervaring van Nicholas Skverer en begon Salvatore Ciulla op de bank.”

Nieuwe heup

“Joost Coudeville neemt de keepers van de B-ploeg voor zijn rekening, zelf ontferm ik me over de A-kern. De jeugdreeksen verdelen we onder elkaar. Mijn 60ste verjaardag nadert met rasse schreden en dit is mijn 22ste seizoen aan de kust. Nog steeds lukt het me om tegen dat balletje te trappen. Sinds 2008 loop ik rond met een knieprothese en op 23 mei kreeg ik een nieuwe heup. Door de coronamiserie heb ik niet echt mijn jaar 20 als keeperstrainer gevierd. Maar telkens ik tussen de krijtlijnen voor die jongens sta, is het feest. Mijn keepers tonen respect voor mijn werk, dus ga ik door. Als ouderdomsdeken kan ik tevens onze trainers bijstaan met raad en daad. Het zijn prachtkerels die mijn advies op en top respecteren. Uit de grond van mijn hart hoop ik dat we de volle buit meebrengen uit Lauwe.” (JPV)

Zondag 11 september om 15 uur: KWS Lauwe – KSC Blankenberge.