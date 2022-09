Giovanni Sandra van FC Sparta Heestert (1ste provinciale): “Zaterdag opnieuw een moeilijke tegenstander”

Het zat Sparta Heestert niet mee. In de wedstrijd tegen Deerlijk verloor het met 1-3. Zaterdag staat er een match tegen Wevelgem op het programma. “Een sterke tegenstander. Het wordt een beetje puzzelen, want we zitten momenteel met heel wat onzekerheden”, klinkt het bij coach Giovanni Sandra.

“Het was een wat rare wedstrijd tegen Deerlijk”, legt de Heestertse trainer uit. “Er was eerst een langere studieronde, maar stilaan kwamen we toch in de match en Jelle Duthoo kon tot twee keer toe alleen voor de keeper komen. Op een haar na maakte hij twee doelpunten, maar het lukte net niet. De rode kaart die Lander Van Wassenhove kreeg, was wel zeer discutabel. We waren nog maar 25 minuten aan het spelen. Dan weet je dat het een lange wedstrijd wordt.”

Stilstaande fase

“Met tien man verder dus, en we slaagden er in eerste instantie nog wonderwel in om de organisatie in ons spel te houden. Net voor de rust kregen we toch een dom doelpunt tegen. Een stilstaande fase. De vrije trap ging binnen, en dan weet je als coach direct dat het moeilijk wordt, maar ook de spelers voelen dat. Ze probeerden nog wel om af en toe een risicootje te nemen. Zolang het in die tweede helft nog maar 0-1 is, blijft er iets in je hoofd hangen van misschien is één puntje nog een mogelijkheid. Tot halfweg die tweede helft gaven we nog altijd niets weg. Hoopgevend, dachten wij. Maar toen scoorde de bezoekende Honoré vanop zeker 25 meter een wereldgoal. Hij nam de bal op de slof en die ging los de kruising binnen. Onhoudbaar. 0-2 en de rest is geschiedenis. Dat het maar 1-3 werd, is vooral te danken aan onze goeie mentaliteit. We zijn ervoor blijven knokken”, gaat Sandra verder. “Op zich speelden we zeker geen slechte wedstrijd. Maar die cruciale fase was er te veel aan. Hadden we met 11 kunnen spelen, dan was het resultaat wellicht anders geweest. Je hoort mij niet beweren dat we dan gingen winnen, daarvoor is voetbal te onvoorspelbaar. Maar dat het een evenwichtiger partij zou zijn geweest, dat is zeker.”

Strijdvaardig

Zaterdagavond moeten we naar SV Wevelgem-City A. Weer een ploeg die bovenaan geklasseerd staat. Al van voor het seizoen heb ik mijn spelers verwittigd: nu Wevelgem en daarna Boezinge. Moen en Deerlijk hebben we al gehad. Stuk voor stuk ploegen die moeilijk te bespelen zijn. Met Wevelgem krijgen we een héél moeilijke tegenstander voorgeschoteld. Ze speelden los kampioen in tweede provinciale en ze hebben zich zelfs nog versterkt. Ze hebben veel kwalitatief sterke spelers. Daarbij komt nog dat wij met wat onzekerheden zitten. Niels De Loof speelde vorig weekend niet. Ik ben helemaal niet zeker dat we hem klaar krijgen. Sybe Debue viel uit met gescheurde ligamenten aan de enkel. Het wordt een beetje puzzelen voor ons, en dat tegen een heel sterke tegenstander. Op hun groot veld in Wevelgem. We zullen veel respect tonen, maar er wel voor gaan. Ook wij hebben nu eenmaal spelers die het verschil kunnen maken. Alles moet gespeeld worden. We zullen ook wel kansen krijgen op de omschakelingsmomenten. We doen er in elk geval alles aan!” besluit een strijdvaardige coach. (MVA)

Zaterdag 24 september 2022 om 19 uur: SV Wevelgem-City A – FC Sparta Heestert A