Fabian Duyck (Deerlijk Sport – 1) blikt vooruit op topper: “SV Wevelgem heeft een kern voor derde afdeling”

Deerlijk Sport, dat op een sterke eerste periode kan terugblikken, nam op Oostnieuwkerke met een 3-5-zege een ideale aanloop naar de topper op Wevelgem. De Wevelgemnaars waren vorig seizoen telkens een maatje te groot in de race naar de titel in tweede B, maar Deerlijk wil het de leider lastig maken.

“Onze doelstelling was een rustig seizoen te draaien en vooral niet in de problemen geraken. Daarnaast wilde ik ook stabiliteit in de kern krijgen”, stelt trainer Fabian Duyck. “Vorig seizoen beschikten wij al over een degelijke groep en daar kwam in het tussenseizoen in alle linies versterking en ervaring bij. De jongeren in de ploeg zijn een jaartje rijper geworden en er zijn er ook een paar die aan de deur van de A-kern kloppen. Daardoor kunnen wij toch al een en ander opvangen.”

Eigen jongeren

“Wij kunnen uiteraard op een sterke eerste periode terugblikken en niemand zal verwacht hebben dat wij zouden meespelen voor de leidersplaats, ook de bestuursploeg niet. Het is dus genieten, maar we moeten oppassen voor euforie, want we beseffen dat we zoals elke andere ploeg wel een terugval zullen krijgen. Alle punten die wij voorlopig pakten, zijn echter mooi meegenomen en ik denk dat wij zelfs nog geen enkel punt gestolen hebben.”

Het is genieten, maar we moeten oppassen voor euforie

Deerlijk slikte voor het eerst dit seizoen drie doelpunten. “De eerste tien matchen kregen wij slechts zeven doelpunten binnen en nu inderdaad drie. Met die dikke mist waren de omstandigheden niet ideaal. Wij zetten echter twee keer een achterstand recht en scoorden uiteindelijk vijf keer, toch ook niet mis. Wij maakten de verplaatsing naar Oostnieuwkerke zonder de geschorsten Vandendriessche en Cottenier, maar daardoor kregen andere jongens hun kans zoals een Mohammed Kasmi. Vorig seizoen kwam hij bij Heestert amper aan spelen toe, maar ik geloof in hem en hij moet verder vertrouwen kunnen opdoen. Met Sian Oosterlinck viel een van onze jongeren in en hij liet zich meteen opmerken met het vijfde doelpunt. De jongeren laten doorstromen naar de A-kern is hier zeker een van de doelstellingen en dat moet een stimulans betekenen voor onze jeugdwerking.”

Versterking

Na de zege op Oostnieuwkerke mochten wij tot zondagavond even genieten van de leidersplaats, maar nu is het volle focus op de match op Wevelgem. Vorig seizoen pakten zij 85 punten op 90 en dus buiten categorie. Toen beschikten zij al over een kern die kan meedraaien in derde afdeling en er kwam in het tussenseizoen zelfs nog versterking bij. Ook Deerlijk is versterkt, maar Wevelgem start in de topper toch wel als favoriet.” (ID)

Zaterdag 19 november om 19 uur: SV Wevelgem City – Deerlijk Sport.