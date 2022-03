Enrique Tanghe (KSV Diksmuide A 1): “Gaan voor winst tegen Roeselare”

KSV Diksmuide boekte op Oostnieuwkerke zijn eerste zege na nieuwjaar en vindt weer aansluiting bij de subtop. Zondag maakt KSVD de belangrijke verplaatsing naar fusieploeg SK Roeselare-Daisel.

“In Oostnieuwkerke stonden de 0-3-eindcijfers aan de rust al op het bord. We konden de wedstrijd rustig uitspelen”, aldus Enrique Tanghe, die voor de tweede week op rij scoorde. “Voor mij doet het vooral deugd om weer op het veld te kunnen staan. Voor nieuwjaar was ik twee maanden out na een meniscusoperatie. Bovendien kreeg ik bij mijn rentree een onterechte rode kaart, waardoor ik nog wat langer moest wachten.”

Blauw-geel vindt weer wat aansluiting met de bovenste stekjes in het klassement. “De zege tegen Oostnieuwkerke was daarom niet alleen deugddoend, maar ook heel belangrijk. Het zat ons de jongste weken niet echt mee, maar we hebben ons goed herpakt. We staan zevende en slechts vijf punten achter plaats drie. Bovendien hebben we een match minder dan de ploegen voor ons.”

Mikken op top vijf

“Met onze jonge ploeg spelen we zonder druk en is onze belangrijkste opdracht ervaring opdoen en rijper worden. Na onze goede eerste periode zou het echter heel jammer zijn om weg te zakken. We blijven een plaats bij de eerste vijf ambiëren.”

In die optiek is de verplaatsing naar Roeselare-Daisel, dat vierde staat met vier puntjes meer, heel belangrijk. “Als we winnen, kunnen we een heel goede zaak doen, want dan doen we plots weer mee voor plaats twee of drie. Als je in zo’n stadion speelt, kan je altijd iets meer. We willen absoluut winnen. Ik verwacht een absolute topmatch”, besluit de 21-jarige Ichtegemnaar, die volgend seizoen bij KSVD blijft. (SB)

Zondag 6 maart om 15 uur: SK Roeselare-Daisel A – KSV Diksmuide A