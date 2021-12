Dieter Lauwers (SC Wielsbeke) kan zich met 41 op 45 niet langer verstoppen: “Concurrentie moet nu al vijf keer meer winnen dan wij”

SC Wielsbeke blijft op hoog toerental draaien. De Wielsbekenaars wonnen met 2-1 van eerste achtervolger Wervik en staan nu veertien punten los. Trainer Dieter Lauwers moet natuurlijk de kalmte bewaren, maar ook hij beseft: “We staan er uitstekend voor.”

“Wij zitten in een sterke periode en die blijft maar duren”, geniet trainer Dieter Lauwers. “Wij wonnen dertien keer en speelden twee keer gelijk: dat maakt 41 op 45, en dat is een heel uitzonderlijke reeks. De eerste achtervolgers liggen veertien punten achter en wij worden nu wel naar voren geschoven als titelkandidaat.”

Mathematisch

“Of wij het woord titel al in de mond nemen?” De trainer wikt en weegt zijn woorden: “Het gaat crescendo: eerst pak je de periodetitel, daarna word je herfstkampioen en dan wil je natuurlijk meer. Voor het seizoen was het onze ambitie om de eindronde te halen, maar als je helemaal bovenaan staat, hoop je de titel te pakken.”

“Pas als het mathematisch zeker is, mag de champagne ontkurkt worden, maar we staan er uitstekend voor. Er resten nog dertien matchen, en om ons voorbij te steken moet de concurrentie al vijf keer meer winnen dan Wielsbeke. In hun onderlinge duels zullen de achtervolgers trouwens ook nog punten verliezen. Laten we zeggen dat we goed op schema zitten en dat we rustig verder werken.”

Top tegen Wervik

“Tegen Wervik kozen we op basis van de scouting voor een ander systeem. Dat was ook de reden waarom Coopman en Wullaert op de bank startten, maar beiden vielen goed in. Ik vond dat wij op voetbalgebied een van onze beste matchen speelden. Vlak voor de rust kwamen we verdiend voor, met een penaltygoal van Verschelde.”

“Na de rust dwong Wervik eerst veldoverwicht af, maar we gaven amper iets weg. We kregen zelfs de beste mogelijkheden en scoorden terecht een tweede keer. Wervik sloot aan vanop de stip en daarna kwam het niet meer in de omgeving van onze doelman. Wij kregen in de slotminuut trouwens nog een reuzekans en 3-1 zou een betere weergave van de match geweest zijn.”

“Nu gaan we volop genieten van de winterstop en daarna zijn we bye. Dat vrije weekend vullen we in met een oefenmatch op Munkzwalm, waar we zullen proberen een goeie aanloop te nemen naar de wedstrijd tegen Blankenberge.” (IVD)