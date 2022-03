Boezemvrienden tegenover elkaar in Eendracht Wervik – RC Lauwe (1): “Kennen elkaar via PlayStation”

Boezemvrienden Laurent Vandamme en Tom Deman speelden ooit samen bij Sassport Boezinge. Komend weekend staan ze als aanvallers tegenover elkaar in de wedstrijd Eendracht Wervik-RC Lauwe. Tijd voor een geanimeerd dubbelinterview dus.

Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?

Laurent Vandamme: “We hebben elkaar ontmoet op de PlayStation. (lacht) Ik had enkele vrienden uit Ieper die ook bevriend waren met Tom en zo heb ik hem leren kennen. Toen ik Tom ook in het echt ontmoette, klikte het nog meer. We gingen samen voetballen, tennissen, … Hij is een goede vriend geworden. Ik kan altijd op hem rekenen als ik hem nodig heb.”

Tom Deman: “Toen ik bij de beloften van KV Kortrijk speelde keek ik Laurent al in de ogen toen hij bij Cercle Brugge speelde, maar ik kende hem toen nog niet. Op de PlayStation hebben we elkaar dan inderdaad wat meer gesproken en zo ging de bal aan het rollen. Ik zag Laurent meer en meer. Intussen hebben we een vaste vriendschapsgroep en zien we elkaar op regelmatige basis.”

Naast voetbal is er ook interesse voor padel?

Laurent: “In de zomer spelen we samen voetbaltoernooitjes maar ik heb onlangs ook samen met Jorn Woets en David Casteleyn een indoorpadelterrein geopend. Tom en ik spelen regelmatig samen padel. Het is van beide een passie.”

Tom: “We zien elkaar zo goed als elke week. We gaan vaak samen weg in het weekend en zoals Laurent al zei, spelen we ook graag padel. We vinden dat beiden een fantastische sport. Laurent bouwde zelf een padelbaan in een loods in Elverdinge onder de naam De Padelver. Een schitterend initiatief.”

Wat zijn jullie sterkste punten als voetballer?

Laurent: “Tom is erg balvast. Hij heeft een goede dribbel en ook zijn voorzet mag er zijn. Een echte goalgetter is het niet, maar Tom heeft een uitstekende trap in zijn voeten. Ik vind hem een lust voor het oog.”

Tom: “Laurent is erg sterk met zijn rug naar doel. Hij kan het leer goed bijhouden en hem afschermen. Ook zijn vista is fenomenaal. Zowel met links als met rechts kan hij een ideale bal versturen. Hij is volgens mij perfect tweevoetig.”

Wat kan nog beter?

Laurent: “We staan beide een beetje te zwaar en zijn dus niet echt zo scherp meer. (lacht) Vroeger was dat wel het geval, maar het is nu eenmaal zo.”

Tom: “Zijn afwerking kan misschien nog net iets beter. Hij maakt al veel doelpunten, maar volgens mij kan hij de netten nog meer doen trillen. Hij staat vaak op de juiste plaats.”

In de heenwedstrijd werd het 1-1…

Laurent: “We kwamen door het kleine veld niet echt in ons spel. Zaterdag willen we wel de drie punten thuishouden en zo opnieuw een uitstekende zaak doen in het klassement.”

Tom: “Wervik is gewoon een uitstekend elftal. We kwamen goed weg in de heenwedstrijd. Gemakkelijk wordt het allesbehalve.”

Wervik doet volop mee voor de titel, terwijl Lauwe zeker lijkt van het behoud. Wat zijn de ambities nog?

Laurent: “We bekijken het match per match. We zijn goed bezig, maar er zal nog geknokt moeten worden.”

Tom: “We zijn zo goed als gered, dus nu willen we gewoon nog zo hoog mogelijk eindigen.”

Hopen jullie ooit nog eens samen te spelen?

Laurent: “Wie weet komt dat er ooit nog van, maar dat is voorlopig niet aan de orde.”

Tom: “We zijn daar niet mee bezig, maar als die kans zich voordoet, gaan we dat zeker niet laten liggen. Je weet nooit wat de toekomst brengt. Het zou wel leuk zijn.”

Wat is jullie pronostiek voor zaterdagavond?

Laurent: “Wij zullen aan het langste eind trekken. Ik denk dat het 3-1 wordt.”

Tom: “Ik denk dat het weer een puntendeling wordt. Schrijf maar 2-2 op. Dan is iedereen toch een beetje tevreden.” (lacht)

Zaterdag 19 maart om 18 uur: Eendracht Wervik – RC Lauwe.