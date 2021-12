Winkel Sport en R. Knokke FC willen naar buik van klassement: “Amper geheimen voor elkaar”

Zondag komt R. Knokke FC op bezoek in het Terschuerenpark. De winnaar hijst zich richting middenmoot. Voetbalvrienden Masis Voskanian (Winkel Sp.) en Sven Dhoest (R. Knokke FC) blikken alvast even vooruit op dit West-Vlaamse treffen. “Meer derby’s in deze reeks zouden aangenaam zijn”, klinkt het unisono.

We spreken af in Den Comptoir in Brugge, de zaak van de ouders van Sven Dhoest (27), waar hijzelf ook werkt. Masis Voskanian (31) komt net van de kapper, geknipt voor een fotosessie. “Er is wel wat leeftijdsverschil. Maar op mijn 16de mocht ik meedoen met de beloften, waardoor ik nog samengespeeld heb met Masis.” Dhoest zou drie jaar in de A-kern van Club zitten, na een jaartje Moeskroen en 20 wedstrijden bij RFC Wetteren kwam hij bij Winkel Sport terecht. Daar speelde toen ook ene Masis Voskanian. “Ik heb goede herinneringen aan mijn drie Winkelse jaren”, zegt de doelman. “Maar het laatste jaar vond ik het wat minder. Misschien wat raar, want toen speelden we kampioen. We kregen amper een goal tegen, Fries Deschilder heerste op het middenveld, Sofiane Oumedjeber strooide met assists en Antonio Munoz-Herrera scoorde aan de lopende band. Maar ik was het clubgevoel wat kwijt.”

In eerste nationale wacht de tegenstander gewoon de foutjes af

Tussen de profteams

Winkel en Knokke hadden niet allebei de start die ze voor ogen hadden. “Sommige noemden ons bij de favorieten, maar binnenskamers is de top vier nooit gevallen”, vertelt Sven. “Ons probleem is dat we te veel punten verloren aan ploegen die nu rond ons in het klassement staan. Neem nu de wedstrijd tegen leider Patro, waar we met 1-0 onderuit gingen na een stilstaande fase. Ze voetbalden geen enkele kans bij elkaar, ik ben er niet één keer tegen de grond gegaan. Dat typeert het spel in eerste nationale. Veel ploegen wachten op een foutje van de tegenstander om toe te slaan.” Eerste nationale is dan ook een reeks die door de buitenwereld wordt onderschat. “11 van de 15 ploegen zijn profteams die overdag trainen”, weet Sven. Winkel en Knokke trainen ‘s avonds. “Ons seizoen kun je al wisselvallig bestempelen”, aldus Masis, die door blessures en een coronabesmetting enkele matchen miste. “Onze kern is niet zo breed, maar qua blessures valt het mee. Het is enkel nog wachten op Michiel Clyncke die out is tot Nieuwjaar. We haalden nu 4 op 6 op verplaatsing, maar ons thuisverlies tegen La Louvière blijft zuur.” “Ook wij verloren tegen hen”, gaat Sven verder. “Net zoals we tegen Rupel Boom en KVK Tienen verloren, ploegen die we zeker aankunnen. Maar het ontbreekt ons aan efficiëntie. Een spits die vlot scoort, die zoeken ze allemaal.” “En die kosten geld!” lacht Masis.

Internationals

De verre verplaatsingen wegen op het duo. “Je zit toch altijd lang in de bus. We hebben nu drie West-Vlaamse ploegen, maar we staan alle drie in de rechterkolom. Hopelijk komen er nog West-Vlaamse teams bij en vallen er geen weg.” Tegenover ons zitten ook twee mannen met internationale ervaring. Sven Dhoest stond bij de U17 en 19 nog bij de Rode Duivles in doel. “Hendrik Van Crombrugge die toen bij STVV speelde, was mijn doublure.” Masis Voskanian ging na Club Brugge en KSV Roeselare bij Pyunik in Armenië, het land waar zijn roots liggen, voetballen. “Ik ben er slechts een jaar gebleven, maar ik mocht toen wel voor het nationale team debuteren. Ik ben ondertussen aan mijn zesde seizoen bij Winkel bezig. Hoger ga ik het niet meer zoeken, ik ben al 31.” “Ik wil misschien wel naar 1B, maar dan liefst met Knokke”, zegt Sven Dhoest enthousiast. “Ik zit hier goed, op een 20-tal minuten rijden van thuis en bij een mooie club.” Naar de derby kijken beide heren uit. “Dat zijn zowat de enige matchen die speciaal zijn. We hebben weinig geheimen voor elkaar.” Maar ook naast het veld zien Sven en Masis elkaar soms. “Ja, we hebben dezelfde kinesist, Thomas Geschier”, lachen ze.

Zondag 5 december om 15 uur: Winkel Sport R. Knokke FC