Voorzitters Winkel Sp. en Mandel United maken kennis op vooravond van derby: “De mentaliteit in het voetbal is veranderd”

Winkel Sport startte als een trein aan het seizoen, maar de motor lijkt wat te sputteren. En dat terwijl tegenstander en buur Mandel United in het seizoen lijkt te groeien. Tijd voor een babbel met de twee voorzitters aan de vooravond van de derby.

Nauwelijks vijf kilometer scheiden de stadions van Winkel Sport en Mandel United. De Izegemnaars staan dus zondag voor de kortste verplaatsing van het seizoen. Voor een babbel met beide voorzitters, Geert Cool (Winkel Sport) en Frederick Verhelst (Mandel United), trokken we naar de uitvalsbasis van Smart Solutions in Beveren-Roeselare. Het werd ook een eerste kennismaking voor beide voorzitters.

“We weten uiteraard van elkaar wie we zijn, maar het is de eerste keer dat we echt samen een babbel slaan”, zegt Frederick Verhelst (40). Beide ondernemers hebben een andere achtergrond en zijn ook van een andere generatie. “Mijn dochter is al 50, mijn jongste zoon ook al 40”, benadrukt Geert Cool (72) die met zijn bedrijf Defrancq op Roeselaarse bodem is gevestigd. Terwijl Geert gepokt en gemazeld is in het voetbal, komt Frederick eigenlijk uit de koerswereld. “Ik ben van de generatie van Philippe Gilbert. Van mijn 11de tot mijn 21ste heb ik gekoerst en dan het wijze besluit genomen om mijn profdroom op te bergen en andere doelen na te gaan jagen.”

“Onze beste transfer van de jongste jaren is die van Patrick Rotsaert” – Geert Cool, voorzitter van Winkel Sport

Ook Geert kon aardig overweg met de fiets. “Ik heb veel lange tochten gemaakt, onder meer naar Compostela, Lourdes en Fatima. Als jonge gast mocht ik niet koersen van mijn pa, dus werd het voetbal.” De uit Sleihage afkomstige ondernemer voetbalde zelf tot zijn 40ste. “En nu ben ik al 32 jaar actief als sponsor bij Winkel Sport. En sinds een jaar nu ook voorzitter wegens de gezondheidsproblemen van de vorige voorzitter.”

Frederick Verhelst: “Geert is aan zijn bestuursavontuur begonnen op zijn 40ste, ik ben nu ook voorzitter op mijn 40ste en ook Paul Seynaeve had die leeftijd toen hij aan boord kwam bij KFC Izegem. Het lijkt de ideale leeftijd.”

Geert Cool: “Op die ouderdom zit je vol energie en ideeën. Ik ben toen ook een zaak in Thailand begonnen en heb een hotel in Senegal gekocht. Het is dat ondernemersbloed dat ik van mijn ouders heb mee gekregen.”

Frederick: “In mijn familie ben ik de enige, je moet het ook durven. Je moet durven springen. Er lopen hier in mijn bedrijf mensen rond die slimmer zijn dan ik, maar het is niet iedereen gegeven om te ondernemen.”

Geert: “Dat klopt. Ik heb op school gezeten met veel knappere bollen, maar sommige mensen denken ook te veel. Soms moet je gewoon iets doen, anders blijf je te veel stil staan.”

Frederick Verhelst en Geert Cool zijn beiden ondernemers pur sang. © Stefaan Beel

Eind augustus werd je voorzitter en hoofdaandeelhouder van Mandel United. Nog geen spijt van die keuze?

Frederick: “Zeker niet. Er waren veel mensen die in mijn richting keken. Zeker vanuit de jeugdwerking. Het is ook in eerste instantie voor de jeugd dat ik deze stap gezet heb. De club heeft na de passage van Strive veel schade opgelopen en het is gemakkelijker iets kapot te maken dan iets op te bouwen. Maar er is nog de sterke jeugdwerking onder leiding van Stijn Naessens. Voor het fanion hebben we een fantastisch geëngageerde trainer op de kop kunnen tikken. Ons budget is dat van een eersteprovincialer, maar we spelen in eerste nationale. We doen het met de middelen die we hebben. Sportief is het niet makkelijk, zeker omdat we aanvallend slagkracht tekort komen. Maar op de eerste wedstrijden na, toen we met onze U17 moesten aantreden, zijn we nooit weggespeeld. Knokke, dat toch een topploeg is in de reeks, kon hier pas in de laatste minuut winnen na een gecontesteerde penalty. En ze vierden het alsof ze kampioen waren.”

Winkel Sport verloor afgelopen weekend van OH Leuven B. Je trok eerder dit seizoen al fel van leer tegen de integratie van die B-ploegen?

Geert: “Maar wat kunnen we er tegen doen? Dat wordt boven onze hoofden beslist. Je hebt wel stemrecht, maar zelfs als je samenspant met alle ploegen uit de reeks, dan nog is het profvoetbal die bepaalt wat wij moeten doen. We krijgen wel 70.000 euro, maar wat is dat? We moeten nu acht matchen meer spelen tegen die ploegen. En ze brengen geen supporters mee. En het weinige volk dat ze mee hebben, gedraagt zich dan nog arrogant. Dat zijn eigenlijk ook geen beloftenploegen met eigen jongens, er doen spelers mee van over heel de wereld. Wij hadden tegen Leuven heel wat geblesseerden. Als dat bij hen het geval is, dan halen ze er gewoon wat uit het A-kern. We zijn de speelbal van de Pro League. Je hebt het ook gezien in Roeselare. Schiervelde bestaat niet meer, het is The Nest.”

Frederick: “Een van mijn betrachtingen als voorzitter is om meer beleving te brengen in het stadion. Dat is niet makkelijk, maar we maken ons sterk dat het gaat lukken als we ook wat meer spelers uit eigen jeugd kunnen laten doorstromen. Maar het is zo dat die B-ploegen van de eersteklassers ook voor geen beleving zorgen. Toen ik zeven jaar geleden als sponsor startte bij Mandel United waren dat plezante tijden. We maakten veel plezier in de kantine, ik zou daar terug naar toe willen. Maar makkelijk is dat allerminst. De mentaliteit is ook enorm veranderd. Clubliefde bestaat niet meer, het draait te veel rond geld. We wisten ook dat het sportief niet makkelijk zou zijn, maar de jongste weken hadden we een tiental testers op proef. Maar ofwel zien ze het niet zitten om een reeks lager te spelen of blijven ze liever aan de dop.”

“Het belangrijkste is dat de toekomst van de club is verzekerd” – Frederick Verhelst, voorzitter Mandel United

Winkel kende een goede start met 14 op 18, maar plakte daar nu een 3 op 18 aan. Waar ligt dat aan?

Geert: “In het begin van het seizoen incasseerden we nauwelijks een doelpunt, nu maken we meer individuele foutjes die ook afgestraft worden. Maar geen paniek, we staan nog mooi in de middenmoot en misschien is dat wel onze plaats.”

Mandel United pakte zes punten uit 12 matchen, twee zeges op verplaatsing. Maken jullie kans op Winkel?

Frederick: “Normaal niet, want Winkel heeft een goed team dat al een tijdje samenspeelt. Maar we zullen zoals iedere week onze huid duur verkopen. Sommigen hadden ons meteen afgeschreven, maar onze trainersstaf levert goed werk. Al zal het sowieso moeilijk worden om het behoud veilig te stellen. Maar de toekomst van de club is verzekerd en dat is voor mij het voornaamste.”

Geert: “Mocht je het op de eerste speeldag gevraagd hebben, dat zou ik meteen een zege voor ons voorspeld hebben. Maar nu durf ik dat niet beweren. Ons vormpeil is achteruit gegaan en we missen ook heel wat spelers.”

En daarbij heel wat Winkelse spelers met Izegemse connectie.

Geert: “Dat klopt. Maar weet je wie eigenlijk onze beste transfer van de jongste jaren is? Dat is sportief manager Patrick Rotsaert. Die man heeft een fantastisch netwerk en kan zo voor ons een betaalbare ploeg bouwen.”

• Winkel Sport telt geen geschorsten, maar moet doen zonder Maki Tall, Marvin Dewaele, Gauthier Libbrecht, Jasper Beyens, Daan Debouver, Tibo Van De Velde en Jarne Derie.

• Bij Mandel United is Calvin Dekuyper geschorst en zijn Amadou Diakhite, Lorenzo Dosso, Yanis Castagne, Enzo Robise, Andrea Kimpala, Yanis Rucquois, Amara Cisse en Jean-Marc Tiboue out.