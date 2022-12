Voorzitter Frederick Verhelst van WK Qatar opnieuw naar Mandel United: “Christiano Ronaldo gesproken, maar een overstap zat er niet in”

Mandel United pakte een driepunter op VK Ninove. Voorzitter Frederick Verhelst kon de match niet bijwonen, hij was te gast op het WK in Qatar. Hij ontmoette er ook Cristiano Ronaldo. “Maar een overstap zat er niet in”, lacht hij. “Ik heb hem nochtans uitgelegd dat wij een ander ManU zijn…”

“Via een leverancier kon ik er een vijftal wedstrijden op het WK bijwonen. Ik zag het gastland aan het werk, ook Nederland en uiteraard ook de Belgen.” En hij mocht ook enkele ‘meet and greets’ doen. “Met Lukaku, maar ook met Cristiano Ronaldo. Ik heb hem nog gezegd dat ik van een andere ManU was en hij is een vrije speler… Hij kon er om lachen.”

Nieuwe spits doet het

En ook de zege van Mandel tovert natuurlijk een lach op het gezicht van de voorzitter. “Samen met Mario David heb ik de beelden van onze match gezien. En er zijn bepaalde zaken die ons daar wel gunstig stemmen. Tot voor kort kregen we nauwelijks mensen in de 16 van de tegenstander, nu staan we er al met drie als er een voorzet komt. En onze nieuwe spits creëert ook echt gevaar en hij scoorde bovendien.”

Adrien Giunta speelde in de jeugd van Torino en Standard en kwam nu via Moeskroen ook bij Mandel terecht. “Er zijn nog drie matchen voor de winterstop. Hoe OH Leuven aan de aftrap zal staan, dat is koffiedik kijken. De eerste ploeg is daar in principe op stage, maar wat met de jongens die thuis bleven. Daarna hebben we nog de verplaatsing naar Heist en de belangrijke match tegen Hoogstraten. Die laatste moeten we zeker winnen, uit dit drieluik hoop ik vier op negen te puren en dan zitten we min of meer op schema.”