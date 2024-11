Ruben Vanraefelghem goud waard voor R. Knokke FC

Na de puntendeling op bezoek bij Thes Sport Tessenderlo staat Royal Knokke FC op positie acht in de klassering. De eerstvolgende opdracht is een thuisduel tegen Belisia Bilzen, de nummer drie.

In het Burgemeester Graaf Leopold Lippens park worden twee formules lunches aangeboden ter gelegenheid van dit treffen. Ruben Vanraefelghem kijkt niet meer op van dergelijke evenementen. “In mijn lange periode bij Knokke maakte ik veel hoogtepunten mee. We schakelden toppers uit in de Croky Cup en haalden vijf kampioenstitels binnen. Ik ben geboren in 1993, mijn voetbalpension nadert, ook al heb ik na de huidige competitie nog één jaar contract”, aldus Ruben. “Als ik niet in actie kom, zoals in Tessenderlo wegens schorsing, draagt Nils Pierre, die twee jaar jonger is, de armband. Doelman Merveille Goblet is van onze generatie, net als Bryan Van Den Bogaert. Justin Pieters telt 26 lentes en kroont zich hiermee tot ouderdomsdeken van de jeugdige brigade.”

Jonge ploeg

“In het voorbije tussenseizoen werd onze kern drastisch verjongd. Toch blijven we naar behoren presteren, al erken ik grif dat er meer talent zit in de groep dan de huidig klassering in de middenmoot laat uitschijnen. Te vaak vergeten we onszelf te belonen door doelrijpe kansen de nek om te wringen. Af en toe incasseren we ook een te vermijden tegengoal. Dat is inherent aan de voetbalsport, zelfs op ons niveau. Natuurlijk was het een optie van de beleidsploeg om te streven naar een jonger geheel. We zijn daarom niet minder sterk, dat zijn keuzes hé. Een voorbeeld? Tweede doelman Wout Meese telt 19 lentes en moest de ervaren Merveille Goblet vervangen begin november thuis tegen Tienen. De tiener hield de nul en toonde zich betrouwbaar. Als vrije verdediger weet ik op hem te kunnen rekenen. Dat geeft een geruststellend gevoel.”

“Een promotie naar 1b zal ik niet meer meemaken: de leeftijd kan je niet wegcijferen. Toch geniet ik telkens weer van al dat moois dat mij te beurt valt. En ja, ik werk ik een garage, van 6 uur in de morgen tot ik naar de training vertrek. Mijn gezin zie ik pas ’s avonds laat. Klagen doe ik allerminst, voor dit leven heb ik zelf gekozen”, besluit Ruben Vanraefelghem. (JPV)

Zondag 17 november om 15 uur: Royal Knokke FC – Belisia Bilzen SV A.