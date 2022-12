Ook Fries Deschilder en Joey Dujardin verlengen bij Winkel Sport

Fries Deschilder en Joey Dujardin zijn de zevende en achtste speler die bij Winkel Sport hun contract verlengd hebben. Zo zullen ze voor het vijfde seizoen op rij voor Winkel spelen. Eerder tekenden al heel wat spelers en quasi de volledige trainersstaf bij.

Fries Deschilder (30) is de man die de lijnen uitzet bij Winkel Sport. Hij kreeg zijn jeugdopleiding bij Club Brugge, speelde profvoetbal in de Nederlandse tweede klasse bij FC Eindhoven, maar is nu al vijf jaar sterkhouder bij Winkel Sport. Fries is uit Westouter afkomstig en woont nu in Geluveld.

De Waalse rechtsachter Joey Dujardin (26) speelde jeugdinterland voor België, kreeg zijn jeugdopleiding bij Moeskroen, maar via SV Zulte Waregem, Sp. Lokeren en VW Hamme kwam hij bij rood-zwart terecht.