Trainersstaf verlengt bij Winkel Sport; ook doelman Kudimbana en anciens Reuse en Voskanian tekenden al bij

Winkel Sport vertoeft net voor het winterreces netjes in de middenmoot, sein voor het bestuur om wat contracten te verlengen. Trainer Jeffry Verhoeven blijft op post. Ook enkele sterkhouders verlengden al.

Winkel Sport staat net voor de winterstop, met 18 van de 19 wedstrijden uit de heenronde gespeeld, netjes in de middenmoot. Coach Jeffry Verhoeven: “We wilden graag 25 punten halen in de eerste ronde. We hebben er nu 24, we zullen dat ene punt nog thuis tegen Luik moeten pakken.”

Dat is de eerste match na de winterpauze. Daarna volgen twee uitwedstrijden, tegen SK Heist en Ol. Charleroi, nog twee teams uit de top vijf. “We zullen dan wel wat spelers recupereren, zeker al onze drie geschorste mannen en wellicht ook Fries Deschilder en Maki Tall. Op Jasper Beyens en Daan Debouver zal het nog wat langer wachten zijn. Maar ik stop me nooit weg achter afwezigen, dan doe je de gasten die wel fit zijn te kort. En zie maar, we pakten vorige zaterdag bijna een punt op het veld van de leider. In blessuretijd kregen we het deksel op de neus. Patro had wel het betere van het spel, maar wij de beste kansen. Een punt ging dus niet gestolen zijn.”

Al drie spelers verlengden

Ondertussen zijn de gesprekken naar volgend seizoen toe al begonnen. Jeffry Verhoeven blijft hoofdtrainer, Fanny Schamp zijn T2 en ook beloftentrainer Bjorn Vroman verlengde zijn overeenkomst. De gesprekken met keepertrainer Virgil De Windt zijn nog lopende.

Ook op spelersvlak werden al enkele contracten verlengd. Zoals eveneens gebruikelijk Winkel begint men daar bij de achterhoede. Doelman Nicaise Kudimbana, kapitein Felix Reuse en aanjager Masis Voskanian bereikten al een deal. Met de overige spelers gaan de gesprekken ondertussen verder.