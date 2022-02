Masis Voskanian blijft sterkhouder bij Winkel Sport: “Prof? Voor niets nodig. Laat maar zoals het nu is”

Na drie nederlagen op rij pakte Winkel Sport de broodnodige thuiszege tegen Rupel Boom. Zondag speelt Winkel Sport opnieuw thuis, dit keer tegen leider Dessel. “Ze hebben geen licentie aangevraagd, misschien speelt dat wel in ons voordeel.”

Bij Masis Voskanian kun je altijd terecht voor een vrank en vrije babbel. Rechttoe, rechtaan. Zoals hij ook als voetballer is. De Armeense Bruggeling wordt deze zomer 32 jaar, maar bewees vorige vrijdag tegen Rupel Boom nog maar eens zijn waarde voor het team. “Als je de match analyseert hebben wij misschien iets meer kansen gehad, maar veel waren dat er ook niet. Maar we gaven weinig weg. En je moet ook nu en dan eens een lelijke match kunnen winnen. Tegen Patro speelden we goed mee, maar je keert wel met lege handen naar huis.”

Iedere week top zijn

Komende zondag moet WSP het doen zonder de verdedigende torens Joedrick Pupe en Jordan Dauchy. “Dat gaan we moeten zien op te lossen. Bij ons ontbreken er twee spelers, maar Dessel mist drie sterkhouders. Dat heb je in deze tijd van het jaar. Ik las trouwens dat Dessel de licentie niet aanvraagt voor 1B, promoveren kunnen ze dus niet. Misschien speelt dat zondag wel mee bij hen.”

Tegen Rupel was Voskanian trouwens zelf net terug uit schorsing na zijn zesde gele kaart. “Als je onze kern bekijkt hebben we spelers die toch stuk voor stuk het niveau aankunnen. Maar we moeten er ook iedere week staan. Als we niet op de top van ons kunnen spelen, zijn we er aan voor de moeite. En dat moet week na week. Het zal uiteraard nog de rest van het seizoen strijden worden om ons veilig te spelen. Maar als je ziet hoe dicht alles op elkaar hangt, dan geldt dat eigenlijk voor de hele rechterkolom.”

De meeste teams in eerste nationale hebben een fulltime profkern. “Ik ben zelf prof geweest, ik heb het liever zoals het nu is. Op dit niveau prof zijn hypothekeert vaak ook je latere carrière. Ik ben nu zelfstandige in de bouw, ik kan dat mooi combineren met voetballen op een mooi niveau, maar ondertussen leg ik al een basis voor later.”

Straks Achtste seizoen

Voskanian blijft ook volgend seizoen Winkel trouw. “Ik zit hier goed en voel me thuis. Na vier seizoenen in tweede amateur en nu het derde seizoen in eerste nationale zal het straks mijn achtste jaar bij Winkel zijn. Ik zie geen reden om te veranderen.”

Winkel Sport versterkte zich ondertussen ook met Dirk-Jan Dewaegemaeker. De polyvalente spits met een verleden bij de jeugd van KV Kortrijk en KSV Roeselare brak door bij SCT Menen en scoort nu aan de lopende band bij KSKV Zwevezele. De kern voor volgend seizoen ligt dus al zo goed als vast.