Mandel United na midweekwinst van La Louvière plots weer laatste:“We moeten negen op negen pakken”

Nadat La Louvière toch wel verrassend vrij fors uithaalde in de midweek inhaalwedstrijd op Thes Sport (1-4) is Mandel United opnieuw hekkensluiter. Ook al omdat het zelf afgelopen weekend verloor op Francs Borains.

Na Nieuwjaar werd dus een 3 op 9 neergezet. “En dat is eigenlijk te weinig”, beseft de ervaren Tom Van Hyfte. “We konden zeker iets geraapt hebben op Francs Borains, maar dat is het verhaal dat we ook al voor de jaarwisseling vertelden. Nu telt enkel winnen.” En dat kan Mandel maar best doen bij de verplaatsing naar Thes. Het team zit in een vormdip en daar moet de fusieclub kunnen van profiteren.

Ondertussen stonden afgelopen weekend met Gauthier Libbrecht, Rayane Chayebi en Roman Ferber nog drie spelers aan de aftrap die al in 2021 onder contract stonden bij Mandel.

Winkel en Rupel Boom

Onder meer de ervaren Tom Van Hyfte verhuisde ondertussen naar de bank. “We wisten wel dat er spelers zouden bij komen, dat is ook logisch gezien de situatie waarin we verkeren. Maar het waren er plots wel erg veel. Uiteraard heeft dat zijn invloed op de kleedkamer, maar we moeten volwassen genoeg zijn om daar mee om te gaan. Uiteraard had ik het voor mezelf liever anders gezien, je wil op het veld je steentje bijdragen. Nu moet ik dat doen met de minuten die ik krijg. Maar het draait hier niet rond Tom Van Hyfte, maar rond Mandel United. We moeten ons zien te redden. En dat kan het best door nu negen op negen te pakken. Thes Sport moeten we in eigen huis gaan bekampen, daarna volgen thuiswedstrijden tegen Winkel Sport en Rupel Boom. Dat zijn twee rechtstreekse concurrenten van ons. Winst is daar een must.”

Bij Mandel bestaat het lijstje afwezigen uit Van Marcke, Raes en Zutterman. (WVS)