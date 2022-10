Jarric Buysse en Royal Knokke FC ontvangen KSK Heist: “Grootste kanonnen hebben we gehad”

Na een aartsmoeilijke seizoenstart oogstte de kustformatie zes op negen en won zij twee opeenvolgende duels op verplaatsing: tegen Olympic Club Charleroi en KVK Ninove. De jongens van Yves Van Borm maken zich nu op voor de komst van KSK Heist, een rivaal die evenveel punten telt.

Bijna tien jaar voetbalt Jarric Buysse onder de vleugels van Yves Van Borm. De sterkhouder is aan zijn zesde competitie bezig in Knokke, maar voorheen was de T1 aan de Oostkust tevens drie kampioenschappen zijn mentor in Deinze. “Natuurlijk ken ik Yves door en door. Toch weet hij me soms nog te verrassen met een tactische ingreep. Je wordt geen vijf keer kampioen op dergelijk hoog niveau als je geen topcoach bent, hé. Maar Yves is geen mirakelman. Toen hij de kalender voor het eerst onder ogen kreeg, stelde hij onomwonden dat nul op 12 ingecalculeerd moest worden.”

Deugddoende zege

“De grootste kanonnen hebben we nu gehad. Die toppers zijn stuk voor stuk rivalen die al in de voormiddag oefenen en op professioneel vlak het voetbal beoefenen. Wij stellen daar onze passie en al onze vrije tijd tegenover. We staan op positie 13 en we komen in competitie met 20 deelnemers. Er huist meer dan voldoende jong talent in ons geheel en enkele ervaren pionnen nemen een leidersrol op. We zijn lang niet minder sterk dan vorig kampioenschap, misschien moeten we wat sluwer worden. Al vanaf de eerste sessie in de voorbereiding trainen we dusdanig gebeten dat de vonken in het rond spatten. Er is in ons midden geen vuiltje aan de lucht. Al wordt eerste nationale van jaar tot jaar sterker. Nu worden we ook geconfronteerd met tweede ploegen van verenigingen van het allerhoogste niveau. Tegen Antwerp B en Gent B moesten we het onderspit delven. Toch konden we onze voet naast die van die topteams plaatsen. Aan degraderen denken we niet. Maar als je in competitie vier keer na een niets sprokkelt, ga je hoe dan ook piekeren. We herpakten ons en wonnen twee van de laatste drie duels. Nu hopen we in ons eigen stadion een deugddoende overwinning te oogsten om onze supporters te belonen voor zoveel trouw.” (JPV)

Zondag 16 oktober om 15 uur: Royal Knokke FC A – KSK Heist.