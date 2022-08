Is faillissement van Mandel United nog af te wenden? Het ziet er niet naar uit!

Mandel United wordt misschien straks failliet verklaard. En hoe raar het mag klinken: binnen de club zal niet iedereen daar rouwig om zijn. Zeker niet als je ziet wat er de jongste weken allemaal gebeurd is. De voortzetting van de jeugdwerking is voor de ‘Izegemnaars’ nog altijd de eerste prioriteit. En al de rest… die kunnen stilaan de boom in.

Een boek. Dat kunnen de medewerkers moeiteloos al schrijven over wat er de jongste maanden en weken al gebeurd is rond de voetbalclub Mandel United. We schrijven hier bewust wel ‘rond’, want op de club waren de nieuwe voorzitter Mbo Mpenza en hoofdaandeelhouder Faycal Nberri nauwelijks te zien. Getraind met spelers het eerste elftal (lees, vroegere beloften van Moeskroen) werd er afgelopen weekend ook al niet meer. En zondag moet Mandel United de mat op tegen SC E. Aalst, de club die het uitschakelde in de eindronde van vorig jaar. Die match liep er nogal tumultueus af, maar het appeltje (of uitje) dat de Ajuinen beloofden te schillen met Mandel zullen ze allicht moeten doen met een equipe van 16- en 17-jarigen.

Forfait voor bekermatch?

Mandel United heeft op dit moment geen A-elftal. Het B-elftal speelt ook een bekerwedstrijd, tegen Koksijde-Oostduinkerke. De nieuwe hoofdaandeelhouder Faycal Nberri eiste al die jonge gasten op om de match te gaan spelen in Aalst, maar dat wil TVJO en bezieler van het Mandel-jeugdproject Stijn Naessens enkel en alleen als het onder zijn hoede is. Het ziet er naar uit dat die jonge gasten daar op een pandoering van jewelste zullen afstevenen. Wat begeleiding van iemand die hen goed kent, is daarom geen overbodige luxe. Maar misschien wordt alsnog forfait gegeven.

Nog een klein half miljoen euro is nodig om kosten van vorig seizoen aan te zuiveren; maar er verscheen nog geen cent op de Mandel-rekening

Woensdag 17 augustus start Mandel United normaal de competitie in eerste nationale thuis tegen Ol. Charleroi. Maar met welke spelers dat zou moeten gebeuren. Strive Football Club heeft zoals bekend de handen volledig afgetrokken van de club, de nieuwe overnemer (van de aandelen) is echter nog niet met geld over de brug gekomen. Nog ‘geen rosten dikken’, zoals we het op zijn West-Vlaams zouden zeggen. En dat terwijl er al een klein half miljoen euro nodig is, alleen alleen al om de kosten van vorig seizoen nog aan te zuiveren.

Hopen op een mirakel… of juist net niet?

Het ziet er dus allerminst niet goed uit voor de fusieclub. Bovendien kwamen dinsdag al deurwaarders aankloppen bij de club. Die stonden eerste aan deur bij het bedrijf van (minderheidsaandeelhouder) Mario David, waar het officiële adres van de club nog altijd staat. Er zijn achterstallen aan RSZ, en daar sturen ze al sneller een deurwaarder dan de lokale beenhouwer of brouwer die nog centen te goed zou hebben van de club.

De kans dat de club failliet wordt verklaard is nu zo groot geworden, dat het nog hopen is op een mirakel. Staat er nog een of andere mecenas op. Iemand die eens duidelijkheid schenkt en ook effectief met geld over de brug komt. De kans lijkt klein. En ondertussen hebben ze bij de Mandel-jeugd er hun buik van vol. De jeugdwerking lijkt minstens nog voor een jaar verzekerd en in dat jaar kan er ondertussen uitgekeken worden naar een andere oplossing. In jeugdmiddens wordt dat faillissement ondertussen als een noodzakelijk kwaad gepercipieerd.