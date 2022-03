Gauthier Libbrecht en Mandel United maken zich op voor match van de laatste kans: “Tegen Rupel Boom is er weinig keuze”

Mandel United verkeert eerder onverwacht in degradatiegevaar in eerste amateurklasse. Gevolg is dat de fusieploeg de komende weken nog vol aan de bak moet om het behoud te verzekeren. Vorig weekend bleef men steken op een blank gelijkspel in de derby tegen Winkel Sport.

“Naar het spelbeeld toe was dit eigenlijk de enige correcte uitslag”, opent de 27-jarige kapitein Gauthier Libbrecht. “Elke ploeg nam een speelhelft voor zijn rekening. Uiteindelijk zijn we toch deels de verliezer van de speeldag, want bijna al onze concurrenten waren aan de winst. Daardoor is toch al een kleine kloof ontstaan. Het klopt dus dat de komende matchen primordiaal zijn voor onze toekomst, te beginnen nu zaterdag thuis tegen Boom. Verlies betekent wellicht degradatie, dus is winst eigenlijk de enige optie. De heenwedstrijd wonnen we met het kleinste verschil en dat kwam tijdens een gesloten wedstrijd door een snedige counter. Dat was toen wel nog onder onze vorige coach Rudy Verkempinck, nu is de situatie toch wel heel anders.”

Achter de feiten

Gauthier moest de voorbije dagen niet passeren aan de onderhandelingstafel. “Na zes jaar Deinze koos ik in het tussenseizoen voor het lucratief voorstel van Mandel United en dat met een contract van drie jaar. Ik had gehoopt dat we met onze kern een rustig seizoen konden draaien, maar al heel het seizoen lopen we eigenlijk achter de feiten aan door een slechte start.”

“Of er sinds de trainerswissel veel veranderd is? Eén van de belangrijkste zaken is toch de voertaal die Frans is geworden. Zelf ben ik één van de weinige overgebleven Belgen, vandaar wellicht de promotie tot kapitein”, besluit de Wevelgemnaar, die nog steeds centraal in de defensie wordt uitgespeeld. (SBR)

Zaterdag 5 maart om 20 uur: Mandel United – Rupel Boom.