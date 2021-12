Eerste selectie voor Nicholas Deman bij Royal Knokke FC: “Reuzenschreden vooruit dankzij vriendschap in keeperskliekje”

Met nog een wedstrijd voor de boeg in het huidige kalenderjaar zijn de jongens van Yves Van Borm opgeklommen naar positie 12, op amper twee eenheden van de linkerkolom. De middenmoot wenkt, zeker als de opdracht van 19 december, thuis tegen KSK Heist, met de volle buit wordt afgesloten.

Tot voor het duel tegen Francs Borains prijkten titularis Sven Dhoest en tweede goalie Salvatore Ciulla op het wedstrijdblad. Daar kwam nu verandering in want Nicholas Deman liet zijn eerste selectie noteren. “Salvatore Ciulla deed matchritme op bij de tweede ploeg maar liep een lichte blessure op. Daardoor miste hij een paar oefensessies. De coach wees mij aan als stand-in voor Sven Dhoest. Ik moest onze titularis opwarmen en kreeg een zalig gevoel over mij. Pas bij de lichting U17 begon ik het doel te verdedigen en daar stond ik dan, de beste keeper van eerste nationale klaar te stomen in ons prachtig Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark.”

“Beter dan van op de tribune zag ik vanuit onze dug-out hoe we ettelijke kansen niet benutten. Nadat we alsnog op voorsprong waren gekomen, liet onze verdediging geen enkele steek vallen en pakte mijn collega uit met een cruciale redding. Achteraf bouwden we een heerlijk feestje. Nog één keer gaan we in eigen vesting voluit en dan genieten we van een korte winterstop. Of ik er opnieuw bij zal zijn? Daar beslist de trainersstaf over. Ik doorloop een leerproces bij een fantastische vereniging en doe wat van mij verlangd wordt.”

Ik doorloop een leerproces en doe wat van mij verlangd wordt

“Wat een heerlijk familieweekend heb ik ervaren. Cercle Brugge oogstte negen op negen. In die drie duels verscheen broer Olivier telkens aan de aftrap. Ook ik was zaterdagavond aanwezig in Sint-Truiden om hem aan te moedigen. Zelfs in Limburg dacht ik dikwijls aan wat ik de dag daarna zou meemaken.”

“Keeperstrainer Yvan Gabriël is in feite mijn ontdekker. Hij volgde mijn prestaties ontelbare keren bij de bovenbouw en tipte Yves Van Borm. Zodoende klom ik op tot nummer drie in de ranglijst.”

Verstand op nul

“Het moment komt vroeg of laat dat ik voor de leeuwen zal worden geworpen. Als het zover komt, zet ik mijn verstand op nul en zal stress me gegarandeerd niet nekken. Zij die me opleiden, weten waarmee ze bezig zijn. De vriendschap in ons keeperskliekje helpt me om reuzenschreden vooruit te zetten. Sven Dhoest hield de nul tegen Francs Borains, ik genoot evenveel als mijn makker. Uit de grond hoop ik dat hij ook tegen KSK Heist zijn netten ongeschonden zal houden.” (JPV)

Zondag 19 december om 15 uur: Royal Knokke FC – KSK Heist.