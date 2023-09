600 toeschouwers op match van Winkel Sport tegen Lokeren-Temse (0-1) en zondag opnieuw risicomatch tegen co-leider La Louvière

Er was nog eens ouderwets veel volk in het Terschuerenpark. De Lokerse aanhang zong alsof er hun leven van afhing, het leverde een 0-1 zege voor de bezoekers op. Komende zondag is RAAL La Louvière de tegenstander. Opnieuw een risicomatch, eentje die de veiligheidsverantwoordelijke net ietsje meer bezorgdheid inboezemt.

Omdat KSC Lokeren-Temse vorig weekend nog in de Croky Cup uitkwam, speelde Winkel Sport midweeks de competitiewedstrijd tegen de ambitieuze Oost-Vlamingen. Stan Braem, cultspits overgeklomen van SV Zulte Waregem, kreeg zijn eerste basisplaats. Winkel Sport werd vooral in de eerste helft onder de voet gelopen, tien minuten voor rust viel de 0-1. En dat zou het enige doelpunt van de wedstrijd blijken. Winkel was de match gestart zonder de geblesseerde kapitein Felix Reuse, Jasper Beyens afgelopen dinsdag papa geworden van dochtertje Billie was er ook niet bij. In de tweede helft dreigde Winkel, onder meer via een poging van Debouver en een kopbal van Van Marcke. Maar dat de drie punten naar de bezoekers gingen, daar kon niemand echt veel tegen in brengen.

Kassier als winnaar

Aan Winkelse zijde alvast één winnaar: de kassier. 327 bezoekende toeschouwers betaalden een toegangsticket, het totale aantal bezoekers zal rond de 600 gedraaid hebben. Heel wat fans al wie lid is van Winkel Sport hoeft al niet te betalen komen immers ook gratis binnen. Veiligheidsverantwoordelijke Jan Herreman was blij dat de bezoekers het rustig hielden. “Ze laten zich horen, maar daar is natuurlijk niets verkeerd mee. Ze houden hun manieren. En tegen de rust waren alle braadworsten al verkocht”, knipoogt de rijzige voetbalman in hart en nieren.

Komende weekend speelt WSP opnieuw thuis en opnieuw staat de wedstrijd geboekstaafd als risicomatch. “RAAL La Louvière komt op bezoek, dat baart me toch net iets meer zorgen. Hopelijk valt het ook mee. We zijn er alvast op voorzien.”

Sportief lukt het voor Winkel net ietsje minder. Met 1 op 9 staat het voorlaatste. Met co-leider La Louvière die op bezoek komt en een verre trip naar Visé in het verschiet, oogt de kalender ook niet al te gunstig. “Vorig jaar maakten we een denderende start, we hebben heel het jaar kunnen teren op die tien punten bonus die we toen genomen hebben”, weet bestuurslid Jan Bridelance. Nu zal het dus vooral achtervolgen zijn voor de rood-zwarten.