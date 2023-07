Een hele zomer lang twee marathons per dag van Mexico tot Canada: Karel Sabbe wil eigen record terug

Ultraloper Karel Sabbe uit Vichte is vanmorgen vroeg begonnen aan de Pacific Crest Trail, waarbij hij 4.300 kilometer wil afleggen in 50 dagen tijd.

‘Hoe sterk is de eenzame loper?’, had Boudewijn De Groot even goed kunnen zingen. Want tandarts Karel Sabbe staat opnieuw voor een stunt van jewelste. Nog geen vier maanden nadat hij de loodzware Barkley Marathons heeft uitgelopen, pakt hij een andere ultraloop aan.

De Pacific Crest Trail is al bijna honderd jaar een begrip onder wandelaars. Het pad in het westen van de Verenigde Staten loopt van de grens van Mexico tot aan Canada, langs onder meer Californië. Daarbij passeer je onder meer de Sierra Nevada en het Cascadegebergte. Goed voor 4.286 kilometer, met een hoogteverschil van ongeveer 4.000 meter.

90 kilometer per dag

Maar Karel is niet van plan om de weg te bewandelen, maar te lopen. Voor Sabbe is het overigens geen onbekend terrein, want hij liep de Trail al in 2016. Toen deed hij 52 dagen over het traject, waarmee hij een wereldrecord beet had. Vijf jaar later werd dat record verbroken door een Nederlanders die er een dag minder over deed. Maar het knaagde bij Sabbe. Vorig jaar deelde hij nog een foto op Strava waarbij hij gaf te kennen ooit wilde terug te keren om zijn record terug te pakken.

En daar is hij in alle vroegte, op 10 juli, aan begonnen. Als alles goed gaat, moet hij eind augustus aankomen. Daarvoor moet hij elke dag een kleine 90 kilometer lopen, dus meer dan twee marathons per dag. En dat in een vaak ruige omgeving. Hoewel hij verschillende nationale parken zal doorkruisen, wordt het dus allesbehalve een walk in the park.