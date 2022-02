Trent Sainsbury ziet hoe KVK zich herpakt: “Ik heb er echt van genoten”

Met de overtuigende 5-0-zege in de burenstrijd tegen Essevee heeft KVK zich herpakt. Hoe komt het toch dat de Kerels in 2022 zeven wedstrijden moesten wachten op een driepunter? “Door internationale verplichtingen moesten we te veel wisselen. Dat is een verklaring voor onze shaky periode”, aldus centrale verdediger Trent Sainsbury (30).

Oef, KVK leeft nog door de broodnodige zege in de derby tegen Zulte Waregem. Trent Sainsbury scoorde zowaar twee keer, een unicum voor de centrale verdediger. “Dat is me nog nooit eerder overkomen als professionele voetballer”, zegt de Australiër. “Ik heb er echt van genoten. Misschien zelfs een beetje te veel, want ik heb buiten het stadion nogal een grote mond opgezet bij de supporters (lacht).”

De partij werd ontsierd door vechtende fans. Net nu die bezoekende supporters weer welkom waren. “Voor de fans is de derby de match van het jaar. De sfeer was schitterend. Jammer genoeg was er een kleine minderheid die over de streep ging en er raakten mensen gewond. We willen dat soort zaken niet meer zien in de volgende derby’s.”

De Kerels moesten voorbij halfweg februari wachten op een eerste zege in 2022. Hoe komt dat? “We misten heel wat spelers door de Africa Cup. Daardoor misten we Selemani en Badamosi. Ik was ook aan de slag met Australië in voorrondes voor het WK. Zo speelde ik tegen Zulte Waregem pas voor de tweede keer samen met Radovanovic. Hij had al last van blessureleed. Vorig seizoen hadden we echt een vast elftal. Nu is er door omstandigheden heel veel gewisseld. Ik denk dat dat de verklaring is voor onze shaky periode.”

Roze bril

Het blijft frappant, KVK heeft met tien puntendelingen de meeste gelijke spelen in de Jupiler Pro League. Zou het kunnen dat de West-Vlamingen daarom een plek in de top acht laten liggen? “Kijk: voorin moet je je kansen afmaken. De defensie moet voor clean sheets gaan. Als een van de twee zijn job niet doet, dan komt er druk op het team. We moeten het door een roze bril bekijken. Als je niet kunt winnen, is een gelijkspel nog altijd beter dan een verlies.”

Áls Kortrijk überhaupt nog kans wil maken op een deelname aan Play-off 2, dan moet er simpelweg gewonnen worden bij rechtstreekse concurrent Racing Genk. “Ze hebben met Paul Onuachu de Gouden Schoen lopen. Het is altijd lastig om tegen hem te spelen, maar ze hebben ook andere wapens. We moeten blijven strijden voor die top acht. Je moet altijd een doel voor ogen hebben, die ambitie mag je niet verliezen.”

In juni loopt het contract van Sainsbury ten einde. In de overeenkomst van Sainsbury staat nog een jaar optie om te lichten. “Ik heb al gepraat met de club. We moeten nog een paar zaken uitklaren. Als de lichte storm rond de derby is gaan liggen, zullen we wel verder praten.” (JC)