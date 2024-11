Kimmer Coppejans naar kwartfinales op Challenger Maia in Portugal

Kimmer Coppejans (ATP 422) heeft zich woensdag geplaatst voor de derde ronde (kwartfinales) van het Challengertoernooi in het Portugese Maia (gravel/120.950 euro).

De dertigjarige Oostendenaar, die al jaren in Limburg woont, haalde het in de tweede ronde in twee sets met 6-4 en 6-1 van het Spaanse zevende reekshoofd Alejandro Moro Canas (ATP 171). De partij duurde een uur en veertien minuten. Bij de laatste acht komt Coppejans uit tegen de winnaar van het duel tussen de Bulgaar Adrian Andreev (ATP 212) en het Argentijnse tweede reekshoofd Federico Coria (ATP 101).

Coppejans is de enige Belg op de hoofdtabel van het Portugese graveltoernooi. Hij neemt ook deel aan het dubbelspel, aan de zijde van de Spanjaard Sergio Martos Gornes. Samen treffen ze later woensdag in de eerste ronde thuisspelers Pedro Araujo en Diogo Marques.

Coppejans neemt in Maia, een voorstad van Porto, deel door een beschermde ranking. De voormalige top 100-speler timmert aan de weg terug nadat hij begin dit seizoen een elleboogoperatie liet uitvoeren en daarna lange tijd out was.