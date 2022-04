Joris De Loore uit Damme wint tennistornooi in Nottingham

Eén week na zijn winst in het enkelspel in Monastir in Tunesië trekt Joris De Loore (ATP D-787) uit Damme de goede lijn door. Samen met zijn Limburgse Davis-cup partner Ruben Bemelmans (ATP D-163) heeft hij het 25.000-dollartornooi in het Engelse Nottingham gewonnen.

Het Belgisch duo versloeg eerst de Britten Choinski en Hodkin met tweemaal 6/2. In de twee volgende partijen was het telkens spannend. De Israëliër Leshem en Japanner Moriya werden verslagen met 3/6, 7/5 en (10/7). Tegen de Britten Cash en Patten haalde De Loore-Bemelmans het met 6/4, 6/7 en (12/10).

In de finale gingen ze met 7/5 en 7/5 voorbij de Indiërs Anirudh Chandrasekar (ATP D-539) en N Vijay Sundar Prashanth (ATP D-497). Eerder dit jaar won Bemelmans al drie dubbeltoernooien op het Challengercircuit. Voor De Loore is het zijn eerste dubbeltitel van het seizoen. (ACR)

Joris De Loore en Ruben Bemelmans boeken winst in dubbel in Nottingham. (GF)