Somival neemt deel aan Nationale Special Olympics 2022: “Het worden vier onvergetelijke dagen”

Van woensdag 25 tot en met zaterdag 28 mei worden de 38ste Nationale Special Olympics georganiseerd. De wedstrijden vinden plaats in Ottignies, Louvain-La-Neuwe en Braine-l’Alleud. Het is het grootste sportevenement voor personen met een verstandelijke beperking en is voor hen ongetwijfeld het sportieve hoogtepunt en hét feest van het jaar. Somival neemt deel met zeven zwemmers en vijf lopers.

“De onzekerheid over de evolutie van de covid-19 gezondheidscrisis dwong de olympische organisatie ertoe om de edities van de Nationale Spelen in 2020 en 2021 te annuleren. Dit werd door iedereen betreurd, maar de beslissing was een meer dan verantwoorde keuze”, verduidelijkt persverantwoordelijke Lucien De Bels. “Gelukkig is uitstel geen afstel en kunnen dit jaar de 38ste Nationale Special Olympics tijdens het verlengde Hemelvaartweekend doorgaan. Het is de missie van de nationale organisatie om het leven van personen met een verstandelijke beperking te verruimen dank zij de sport. Het is een ambitieus plan om meer dan 20.000 atleten te bereiken en aan het sporten te krijgen. Via sport wil Special Olympics het zelfvertrouwen, de gezondheid en de mogelijkheden in het dagelijkse leven van personen met een verstandelijke beperking verbeteren. Deelnemen en blijk geven van inzet en toewijding zijn dan ook belangrijker dan winnen. Het taboe dat nu nog steeds bestaat moet verder doorbroken worden om zo ook voor die mensen respect en waardering te creëren.”

Vijfde deelname

“Na La Louvière (2016), Lommel (2017), Moeskroen (2018) en Sint-Niklaas-Beveren (2019) is het inderdaad al voor de vijfde keer dat onze club met het stamnummer 715 zal deelnemen”, zegt Lucien. “Onze twaalf atleten (zeven zwemmers en vijf lopers, red.) zullen ongetwijfeld opnieuw het beste van zichzelf geven en een mooie prestatie nastreven. De voorbereiding van de atleten is wel een werk van lange adem, waar regelmaat en kwaliteit samengaan. Gelukkig kunnen we met Katrien Thys, Claudine Nuyttens, Yves Dupuis en Mia Frere rekenen op zeer gedreven coaches. We mogen gerust stellen dat we met onze vereniging reeds mooi de kaart van de Special Olympics hebben gekleurd. Dit niet alleen door de zeer mooie prestaties, maar haast nog meer door het voorbeeldig en tactvol optreden van de 30-koppige delegatie. Op alle vlakken probeert Somival Waregem zich als een modelclub te manifesteren. Dat we daar mooi in slagen siert ons.”

“Het worden weer vier dagen van blijdschap, emotie en onvergetelijke momenten”, besluit Lucien. “Het groepsgevoel en het enthousiasme bij onze ganse delegatie zal weer alles overstijgen. We zijn daar rotsvast van overtuigd. Onze aanwezigheid zal niet onopgemerkt voorbijgaan. Daarvoor zorgen alvast onze sporters: Andy Vanderlinden, Gwendolina Pannecoucke, Marijn Haesaert, Martin Verbauwhede, Tom Degraeve, Laure-Anne Vandamme, Rebecca Streulens, Inge Lanneau, Luc Staelens, Kirsten Devos, Koen Hubrecht en Tjôrven Delhaye.” (PPW)