Somival gaat op medaillejacht tijdens Nationale Special Olympics

In en rond het Waalse Ottignies vinden van woensdag 25 tot en met zaterdag 28 mei de 38ste Nationale Special Olympics plaats. Het is voor de atleten van Somival de sportieve hoogdag van het jaar. We blikken vooruit met zwemster Rebecca Streulens en atletieker Luc Saelens.

Luc (63) is afkomstig van Menen en komt uit een gezin met acht kinderen. Hij geniet van zijn pensioen en was 37 jaar werkzaam in De Waak in Kuurne, eerst in het atelier, later in de tuinbouw. Hij woont samen met zijn vriendin Veerle Goossens in een knusse flat van Ten Anker in de Zuiderlaan aan het Jeugdcentrum.

“Vroeger liep ik vooral de lange afstanden”, vertelt Luc. “Nu heb ik de 1500 en 2000 meter vervangen door de 100, 200 en 400 meter. Van 1980 tot 2000 was ik lid van AZW en sinds 2000 ben ik actief sporter bij Somival. Ik werd reeds driemaal Belgisch kampioen op de 400 meter en hoop ook nu een medaille in de wacht te slepen. Ik neem deel aan de 100 meter en de estafetteloop. Naast atletiek speel ik ook Boccia (petanque met zachte ballen, red.) en maak ik kunstwerkjes in het dagcentrum.”

Rebecca Streulens. © PPW

Rebecca (26) is een op en top Waregemse. Ze heeft nog een oudere broer en zus. Zij woont sinds een jaar zelfstandig in een knus huisje in de wijk Mussekouter, niet ver van de ouderlijke woning. Ze werkt full time in De Waak in de afdeling metaal, waar ze vooral dampkappen afwerkt. Naast zwemmen houdt ze vooral van boccia en paardrijden. “Ik zwem al vanaf mijn achtste en ben sinds 2003 aangesloten bij Somival”, zegt Rebecca. “Ik train éénmaal in groep op zaterdagmorgen en duik nog tweemaal individueel het zwembad in tijdens de week. Ik zwem dan zo’n 60 lengtes van 25 meter op een half uur tijd.” In de voorbije jaren won ze in verschillende wedstrijden al heel wat medailles. “De vier bronzen en vier zilveren medailles van de voorbije Special Olympics hebben een speciaal plaatsje in mijn woonkamer”, verduidelijkt Rebecca met fonkelende ogen.

“Uiteraard wil ik daar goud aan toevoegen, al zal dat niet gemakkelijk zijn. Gitte en Nelle uit Geel zijn ‘outstanding’ en meestal staan zij op het hoogste schavotje. Ik treed aan in de 50 en 100 meter schoolslag en de 50 meter vrije slag.”