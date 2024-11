Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe staat na remonte op twee punten van wereldtitel: “Het kon ook anders gelopen zijn”

Thierry Neuville en zijn West-Vlaamse copiloot Martijn Wydaeghe sluiten zaterdag de wedstrijddag in Japan af als zevende. Na een haast uitzichtloze situatie op vrijdag lukte de Hyundai-rijder tijdens de voorlaatste dag van de Rally van Japan een stevige remonte.

In de mediazone stond Neuville op een rustige manier de pers te woord. “We kunnen niet honderd procent tevreden zijn met het resultaat”, vertelde onze landgenoot. “Ik ben dat wel over onze prestatie van vandaag en het feit dat we opschoven zijn naar de zevende plaats. Deze ochtend leek dat niet realistisch, maar we vonden een goed ritme. Ik ben de op een na snelste rijder van de dag op een tiende van een seconde van Tänak. Daar moeten we blij om zijn. Ik kijk uit naar morgen. Het wordt een grote dag. We hopen op het beste en proberen straks goed te rusten.”

Mentaal beleefde Neuville al een moeilijk weekend. “Het was inderdaad niet gemakkelijk, maar ik heb in mijn carrière al zoveel tegenslagen gehad dat ik ermee om kan gaan. Het beste wat je in zo’n situatie kan doen is terugvechten. Dat is wat we vandaag gedaan hebben. Zeker als je weet dat wij vandaag de enigen waren die veel te verliezen hadden in vergelijking met de anderen die veel te winnen hadden. Met een goed tempo pakten we het goed aan. Ik ben tevreden, maar het kon ook anders gelopen zijn dit weekend.”

Neuville staat voor de belangrijkste dag in zijn carrière. “Op dit moment ben ik nog volop aan het strijden en moet ik punten pakken. Ik denk nog niet aan morgen. Er wachten ons enkele moeilijke ritten. We zullen dan zien waar we staan en wat we moeten doen. Het zou leuk zijn om zonder druk de powerstage te kunnen rijden.”

(Belga)