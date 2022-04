Rallycrossteam Pinnochio organiseert 21ste autocross in Poperinge: “Altijd hobby gebleven”

Rallycrossteam Pinnochio bestaat 28 jaar en op zondag 17 april organiseren zij al hun 21ste autocross op de terreinen van Rik Lemahieu langs de Elverdingseweg in Poperinge. Mario Titeca begon met het crossen en zoon Kenny trad in de voetsporen. En de opvolging lijkt al verzekerd met de driejarige Elias die niet van crossauto’s weg te houden is.

Mario Titeca (60) groeide op langs de Sint-Pietersstraat in Elverdinge, waar vader Urbain naast een garage ook een autokerkhof had. Daarnaast reed Urbain ook rally. “Ik ben zelf nog copiloot geweest van vader en ook anderen, maar zelf heb ik nooit aan het stuur gezeten van een rallywagen. Omdat rally zo duur is, besliste ik rallycross te rijden.”

“Dat kost heel wat minder. Heel wat mensen denken dat rallycross gebeurt met afgedankte wagens, maar niets is minder waar. Uren en uren heb ik al gewerkt aan carrosserieën en chassis, maar het duurste blijft wel de motor, die uiteindelijk het belangrijkste is in de auto”, aldus Mario.

Oprichting club

“Als 20-jarige ben ik zelf beginnen rijden met afgedankte auto’s van papa, en zo ben ik verder geëvolueerd naar betere auto’s. In 1995 heb ik dan de club Pinnochio opgericht om samen te werken met anderen. In 2000 zijn we gestart met het organiseren van een eigen rallycross om toch wat centen te recupereren. Ik heb zelf gereden tot 17 jaar geleden, toen ik leukemie kreeg. Zoon Kenny (33) heeft dan de fakkel overgenomen om wedstrijden te rijden. Maar voor ons is het altijd wel een hobby gebleven.”

De hangaar achter de woning van Mario is omgetoverd tot garage. Zoon Kenny, die met echtgenote Cindy en zoontje Elias in de buurt woont, is daar bijna dagelijks te vinden. Rallycross is immers een deel van hun leven. “Eigenlijk maakt men deze sport zo duur als men wil. Wijzelf beslissen hoeveel we betalen voor een motor of een chassis of gewoon zelfs voor de carrosserie. Toen we begonnen met rallycross hebben we meteen beslist dat het bij een hobby moest blijven”, zegt Kenny.

“Ook Cindy, die uit een autocrossfamilie komt, rijdt cross. Niet verwonderlijk dus dat ons zoontje Elias (3) ook al gebeten is door de microbe. Hij zit niet liever dan in een crossauto. Onze opvolging lijkt nu al verzekerd.” (lacht)

Sinds vijf jaar vindt de autocross plaats op de terreinen van Rik Lemahieu in Poperinge. Voordien was dat in Lo en Ieper. “Maar niets is toch mooier dan in eigen regio te kunnen organiseren en daar zijn we Rik al enkele jaren heel dankbaar voor”, klinken Mario en Kenny enthousiast. “Na twee jaar zonder eigen cross zijn we blij dat we nu opnieuw kunnen organiseren”

Diverse reeksen

De piloten mogen al op zaterdag 16 april toekomen en overnachten op het terrein waar de tent staat. Op zondag 17 april start de autocross om 11.30 uur en dit voor diverse reeksen op de crosspiste die 850 m lang is.

(PC)