Supporteren voor Thierry Neuville in Sportkaffee Eleven in Langemark: “We zijn zondag al om 4 uur open”

Het wordt dit weekend nagelbijten in Sportkaffee Eleven, het supporterslokaal van rallypiloot Thierry Neuville en zijn West-Vlaamse copiloot Martijn Wydaeghe. De Hyundai-rijder kan zondagochtend namelijk de wereldtitel rally pakken. De laatste proeven van de Rally van Japan zijn vanaf zondagochtend 4 uur live te volgen in het Sportkaffee.

Het zijn spannende dagen voor de rallyfans. De Belg Thierry Neuville is momenteel met zijn Hyundai aan de slag in de Rally van Japan, de laatste manche van het wereldkampioenschap. De Oostkantonner staat aan de leiding in de WK-stand en kan zondagmorgen de allereerste Belgische rallywereldkampioen ooit worden.

Tienduizend volgers

Steve Carrein (42) uit Philippeville, maar afkomstig van Poperinge, is een grote fan en richtte in 2017 een Facebookgroep op. “Er bestond al een Franstalige, maar nog geen Nederlandstalige”, zegt Steve Carrein. “Whitey De Gruyter is sinds 2018 medemoderator. De facebookpagina heeft ondertussen meer dan tienduizend volgers.”

Steve brengt van alle WK-rally’s live uitgebreid verslag uit over de prestaties van Thierry Neuville en zijn copiloot Martijn Wydaeghe met tussentijden- en standen en allerlei achtergrondinformatie. “Dat betekent soms ook nachtwerk, zoals nu met de Rally van Japan”, zegt Steve.

Het supporterslokaal van Thierry Neuville en zijn West-Vlaamse copiloot Martijn Wydaeghe bevindt zich in Sportkaffee Eleven in Langemark. “Daar zijn we sinds 2019 gehuisvest”, zegt Steve. “Alle snelheidsproeven van de WK-rally’s worden er vertoond, als het tenminste op redelijke uren is. Thierry en Martijn kwamen in 2022 toen de rally van Ieper deel uitmaakte van het WK zelfs op bezoek. Toen waren zo’n 400 supporters aanwezig.”

Op groot scherm

Zondagmorgen omstreeks 7 uur zal bekend zijn of Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe effectief wereldkampioen rally zijn. “Het supporterscafé opent speciaal om 4 uur ’s morgens de deuren zodat iedereen de kans krijgt om de laatste snelheidsproeven live te volgen op groot scherm”, zegt Steve. “Alle aanwezigen krijgen een gratis Red Bull. Ik zal er alvast zijn. Ik zak voor elke WK-rally op zondag af naar Langemark om daar de laatste proeven live te becommentariëren op onze pagina. Het is wel zo’n twee uur rijden, maar ik heb het ervoor over.”

Thierry Neuville rijdt al enkele jaren met het startnummer 11 op de deuren, het supporterslokaal heet Eleven. “Puur toeval, maar wel leuk”, besluit Steve Carrein. “Hopelijk hebben Thierry en Martijn volgend jaar het nummer 1, want dat is het startnummer van de wereldkampioen. Duimen maar.”