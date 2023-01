A&D Trucks & Trailers zet schouders onder Omloop van Vlaanderen

Zeg niet langer Omloop van Vlaanderen, maar wel A&D Omloop van Vlaanderen. A&D Trucks & Trailers, met verschillende vestigingen in België, versterkt zijn engagement met de Koninklijke Automobielclub Midden Vlaanderen, organisator van de oudste rally in het Kroon-Oil Belgian Rally Championship. De komende drie seizoenen wordt het bedrijf naamsponsor van de A&D Omloop van Vlaanderen.

Het familiebedrijf A&D Trucks & Trailers is een van de sterkste spelers in de transportsector met als voornaamste activiteiten opbouw, onderhoud en herstellen van alle getrokken materiaal. Het bedrijf van zaakvoerders Christ en Daniel Vandamme heeft zich tot op heden doen gelden als een betrouwbare en officiële Belgische invoerder en biedt daarnaast ook zijn eigen merk A&D Trucks & Trailers aan.

Voorwagen

Naast zijn passie voor carrosserie en opleggers heeft Christ Vandamme ook een zwak voor autosport. Ongetwijfeld heb je hem al zien passeren als voorwagen tijdens ‘den Omloop’. Christ beseft heel goed dat het organiseren van een rally heel wat tijd en budget in beslag neemt. Het is in deze context dat A&D Trucks & Trailers zijn schouders zet onder de Omloop van Vlaanderen. Samen kunnen we zo uitgroeien tot pioniers van het Kroon-Oil Belgian Rally Championship.

Passie delen

“Er komt heel wat bij kijken bij het organiseren van een rallywedstrijd. Een hele groep van vrijwilligers is daar het hele jaar mee bezig. Mensen die stuk voor stuk dezelfde passie delen voor de rallysport. Mensen die dit allemaal pro deo doen”, vertelt Christ Vandamme. “Ik heb dan ook het grootste respect voor al deze vrijwilligers. Jeugd, goede doelen en vrijwilligers ondersteunen is steeds de insteek geweest in onze sponsordossiers. A&D Trucks & Trailers wil de Koninklijke Automobielclub Midden Vlaanderen dan ook een extra duwtje in de rug geven. Vandaar dat we de volgende drie seizoenen onze naam koppelen aan de A&D Omloop van Vlaanderen.”