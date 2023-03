Personal trainer Nino over bulken en meer spiermassa krijgen: “Anabole steroïden heb je niet nodig, een gezond lichaam is van levensbelang”

Bulken lijkt een trend bij jonge sporters, artsen en diëtisten waarschuwen voor de gevaren. Personal trainer Nino Lamote is gepassioneerd door sport en deed ook aan bulken om meer spiermassa aan te maken. “Bulken op zich is geen probleem, maar op een bepaald moment grijpen bepaalde mensen naar de verkeerde hulpmiddelen om sneller resultaat te hebben. Daar zit nu net het probleem”, zegt Nino.

“Mijn passie voor sport en fitness is zo’n negen jaar geleden begonnen. Eerst en vooral was het leuk om je lichaam te zien veranderen. Het zorgde voor mij persoonlijk voor meer zelfvertrouwen en het was een uitlaatklep voor als ik me wat minder voelde. Na enkele jaren werd al snel duidelijk dat het niet zomaar een hobby meer was. Ik wou mijn kennis over fitness telkens vergroten en was continu aan het opzoeken over alles wat met fitness te maken had”, vertelt Nino Lamote (26). Hij is personal trainer in de regio Ieper en woont in Zonnebeke. Zijn vriendin Kimberly Hosten deelt de sportpassie.

“Zes jaar geleden ging ik aan de slag als personal trainer in Body In Balance Ieper en heb daar vijf jaar gewerkt. Ik heb er heel veel kunnen leren en veel ervaring kunnen opdoen, maar een jaar geleden maakte ik de stap om zelfstandig als personal trainer te starten.”

Functionele training

“Mijn focus ligt vooral bij mensen die weinig tijd hebben om te sporten. Ik ga namelijk personal training aan huis gaan geven zodat de mensen zich niet hoeven te verplaatsen. Bij de aan huis trainingen heb ik mijn eigen materiaal mee en geef ik vooral functionele training. Hierbij wordt er gefocust op een combinatie van kracht/conditie en explosiviteit. Ook geef ik personal training in Days Workout in Ieper waar ik vooral focus op klanten die graag spiermassa willen aanmaken”, aldus Nino.

(Lees verder onder de foto.)

Personal trainer Nino tijdens het bulken. © gf

“Als ik mensen begeleid focus ik voornamelijk op een correcte houding en uitvoering, omdat dit cruciaal is om geen blessures te krijgen. Daarna worden de trainingen opgedreven om zo de klant te blijven uitdagen en resultaat te boeken. Ook kan je bij mij terecht voor een babbel, want personal training is meer dan sporten. Je krijgt een band met je klanten en ik vind het heel belangrijk dat de klant zich goed voelt bij mij. Zodat als problemen of andere onzekerheden zich voordien ze dit aarzelen dit kunnen vertellen aan mij.”

Mentale gezondheid

“Een gezond lichaam is van levensbelang, omdat het ervoor zorgt dat je je mentaal ook beter voelt. Sporten maakt endorfine vrij – gelukshormoon – en dit zorgt ervoor dat je je beter in je vel gaat voelen. Ook zorgt het gewoon voor een betere levenskwaliteit en verkleint het namelijk risico op een groot aantal aandoeningen zoals obesitas, hart- en vaatziekten…”, duidt Nino.

“Ik denk dat het veel beter is dat je kind fanatiek bezig is met een sport dan dat ze dagelijks de hele dag gamen of in het verkeerde milieu terechtkomen.”

“De kritiek op bulken is naar mijn gevoel uit de lucht gegrepen. Bulken op zich is niet ongezond als je het op de juiste manier doet. Door de vooral negatieve benadering van bulken zullen veel mensen – waaronder veel ouders – zich veel sneller zorgen maken. Ik denk dat het veel beter is dat je kind fanatiek bezig is met een sport, en dit kan elke sport zijn, dan dat ze dagelijks de hele dag gamen, uitgaan en drinken, of in het verkeerde milieu terechtkomen. Uiteraard moet bulken wel op een gezonde manier gebeuren”, benadrukt Nino.

Gezond bulken

“Een gezonde manier van bulken is als je in een calorieoverschot eet, dat wil zeggen meer calorieën innemen dan nodig is om op hetzelfde gewicht te blijven. Daarmee bedoel ik wel dat je jou nog altijd focust op gezond en eiwitrijk eten. Dit in combinatie met krachttraining waarbij een goede houding essentieel is. Van daaruit wekelijks progressie boeken – opdrijven in kilo’s – zal ervoor zorgen dat je op een gezonde manier zal bijkomen en dat is bulken. Door het calorieoverschot zal je ook zwaarder kunnen trainen door de extra energie van je voeding. Een ongezonde manier van bulken is dat je alles eet wat je maar ziet bijvoorbeeld junkfood en te zwaar gaat trainen waarbij er niet meer wordt gekeken naar een goede houding, maar enkel gefocust wordt op zoveel mogelijk kilo’s pakken.”

“Laat je vooral begeleiden door mensen die er de nodige kennis over hebben en die je kunnen helpen om je doel op een gezonde manier te bereiken”

Anabole steroïden

“Daarnaast wordt er bepaalde fitnesscentra te snel gebruik gemaakt van anabole steroïden en die heb je niet nodig. Dit gebeurt bijvoorbeeld vaak als er niet snel genoeg progressie wordt geboekt of omdat het lichaam genetisch niet meer veel spiermassa kan aanmaken en op een plafond zit. Bulken op zich is het probleem niet. Sommige sporters willen te snel resultaat zien of zijn gewoon nooit tevreden en willen altijd maar meer. Op een bepaald moment grijpen ze naar de verkeerde hulpmiddelen, daar zit nu net het probleem en soms ook het gevaar. Laat je vooral begeleiden door mensen die er de nodige kennis over hebben en die je kunnen helpen om je doel op een gezonde manier te bereiken”, aldus Nino.

(Lees verder onder de foto.)

Personal trainer Nino tijdens het cutten. © gf

“Zelf heb ik ook al aan bulken gedaan, omdat dit wel essentieel is om spiermassa aan te maken. Bulken wordt vooral gedaan om daarna te kunnen cutten. Cutten moet je dan in een calorietekort gaan eten waarbij de eiwitten heel hoog blijven of zelfs hoger dan in de bulkfase. In het cutten blijf je ook zwaar trainen en ga je wat meer cardio gaan doen om zo dan zoveel mogelijk vetmassa te verliezen en zoveel mogelijk spiermassa te houden. Dit zorgt dan voor de scherpe gespierde look. En voor die reden wordt er vooral aan bulken gedaan. Ik begrijp de waarschuwing van artsen en diëtisten, maar een andere formulering of toenadering is misschien wel wenselijker.”