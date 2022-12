Oostendenaar Jorre Claeys behoort tot jonge garde nationale golfsurfers: “Ik ben voortdurend op zoek naar de ideale golf”

Het niveau van golfsurfen is de voorbije jaren op internationaal niveau fel gestegen. Jorre Claeys van Twins Club Bredene grijpt elke rimpel op zee aan om zijn niveau op te krikken. De jonge Oostendenaar verlengde onlangs op shortboard zijn Belgische titel bij de Grommets.

Jorre Claeys maakt als jong surftalent van 14 jaar deel uit van de Belgische ploeg, waar hij wordt getraind door Lars Musschoot. Hij was in het verleden zelf een professioneel surfer en is nu hoofdcoach binnen de Belgische Surffederatie.

“Ik werk al heel wat jaren met Lars”, vertelt Jorre. “Ik was negen jaar toen ik een eerste keer werd uitgenodigd door de federatie. Daar had ik ook veel aan mijn broer Rinke te danken. Hij is ondertussen 20 jaar en ik heb toch vier, vijf jaar met hem samen binnen de federatie kunnen surfen.”

“Ik heb toen enorm veel van hem opgestoken en hij geldt nu nog als mijn grote voorbeeld. Hij zette zich voortdurend voor alles in en deed alles wat van hem verwacht werd.”

Vrijheid

Jorre waagde zich reeds als kleine knaap met een bodyboard in het water, maar kwam al vrij snel op een plank op zijn pootjes terecht. Ook omdat zijn ouders aan golfsurfen deden. Alle vakanties waren in die zin uitgestippeld: reizen waar je kon watersporten.

Jorre volgde zijn broer Rinke toen hij een jaar of vijf was. Hij sloot zich aan in Oostende en vanaf zijn tiende trok hij naar de Twins Club in Bredene. “Het is vooral die vrijheid die je ervaart op het water. Je kan er je ding doen, wat je het liefst doet en met vrienden plezier maken”, vindt hij.

“Een goede surfer moet in staat zijn om alle soorten condities van golven te kunnen overmeesteren: goede of minder goede, hoge of lage, grote of kleine. Als je in een mix van dit alles kan surfen, ben je top.”

Shortboard

“Ik verkies eigenlijk golfsurfen op een shortboard. Mijn focus ligt echt wel op die ene discipline, ook al omdat ik ermee begonnen ben en dit verder wil blijven doen. En als ik echt eens het water op wil met een longboard, dan gebruik ik de plank van mijn ma. Maar een fan van longboarden ben ik niet echt.”

Een ervaren surfinstructeur kan het beste helpen om alles binnen het golfsurfen onder de knie te krijgen. Binnen de surffederatie werkt Jorre onder andere met FysioLab. “We krijgen dan onze oefeningen, waarna we daarop worden geëvalueerd.”

“En als ik in het buitenland ben, moet ik bij mijn terugkeer veel schoolwerk inhalen. Als er dan nog tijd is, probeer ik eens te zwemmen of te lopen. Maar op het water hang je af van wat je van je coach meekrijgt. Misschien moet ik dan een of andere truck proberen. Eigenlijk is het duidelijk: proberen om niet te vallen en geen stress te hebben.”

Wereldtop

De coach geeft Jorre de nodige tips en tricks. “En er zijn dan uiteraard de omstandigheden, of je naar links of rechts moet surfen. Hij geeft ons hierbij het nodige advies. Net als welke positie we moeten innemen tegenover de anderen. Het is vooral durven om in gelijk welke omstandigheden grote golven te nemen en minstens één goede golf te gebruiken.”

Jorre heeft op zijn leeftijd al ervaring met buitenlandse wedstrijden. Zo kon hij voorbije zomer naar het WK in El Salvador en naar het EK in Portugal. Zijn toch wel knap seizoen rondde hij af met goud op het BK in het Franse Messanges.

“Ik zou niet zeggen dat ik er favoriet was. Ik wist dat ik mijn titel kon verlengen en ik heb er eigenlijk niet mijn beste surfen getoond. Jammer. Maar ik doe mijn hoed af voor zowel Barend Mortelmans als Kamiel Deraeve, op plaats twee en drie. Zij surften echt wel bijzonder goed.”

Ook op het EK in Santa Cruz kon Jorre beter doen. Tijdens de laatste heat vond hij niet meteen een goede golf en raakte hij niet verder. Lars Peeters (O’Neill Beachclub Blankenberge) deed dat wel en werd elfde. “Voor ons was het toch een mooi resultaat als je weet dat de echte top uit onder andere Spanje en Portugal zo goed als professioneel met golfsurfen bezig is. Zij reizen de wereld rond en doen aan thuisonderwijs.”

Grenzen verleggen

Op zich is de prestatie van Jorre en Lars zeer uitzonderlijk, ook als Belgische deelnemers met een minimum aan training. Ondertussen laat Jorre zich niet kennen door de winterse kou, al verkiest hij het warmere water. “Op de Noordzee heb je ’s winters de betere golven. Maar eigenlijk ben ik niet veel actief aan onze kust. Ik kies veelal voor het buitenland.”

De eerstvolgende stage binnen de federatie volgt voor Jorre wellicht in de paasvakantie. Tot dan doet hij samen met Lars Musschoot aparte oefensessies. “Lars is zich op Fuerteventura aan het settelen. Hij spreekt goed Spaans, kent het eiland op zijn duim en weet de beste spots met welke soort wind en schaal van golven”, weet Jorre.

De kampioen trekt bovendien al vele jaren naar Portugal en tijdens de zomer met het hele gezin naar Frankrijk, in Les Landes of de Vendee. “Het is leuker om tussen grote golven je grenzen eens te kunnen verleggen. Over de hele wereld zijn er veel goede spots.”

“Een reis naar Hawaï, Californië of Costa Rica zou mooi zijn. Ik ben voortdurend op zoek naar die ideale golf, is het nu backside of frontside. Het is leuk om eens te kunnen afwisselen, maar toch liefst een golf van twee meter of iets meer. En dan zijn er nog die befaamde barrels: in die tunnel raken, er even inblijven en er dan weer mooi uitkomen.”