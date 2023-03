Kuurne zet zijn verdienstelijke sporters van het jaar 2022 in de kijker

Zondagmorgen zijn de sportlaureaten van 2022 in de bloemetjes geplaatst door de Kuurnse sportraad en het gemeentebestuur. Dit gebeurde in de polyvalente zaal van het gemeentehuis van Kuurne. Bij de jeugd ging deze titel naar ijshockeyspeelster Noor Meulebrouck (17) en veldrijder Zico Verstraete (11), de titel van sportman bij de volwassenen ging naar kleiduifschutter Onofre Notebaert en bij de vrouwen naar triatlete Charlotte Deldaele. Sportfiguur van het jaar 2022 is Marc Decoene geworden, voorzitter van Volleybalclub Jong Kuurne.

Sportvrouw bij de jeugd Noor Meulebrouck is leerling aan de Rizo sportschool te Kortrijk en maakt deel uit van de ‘Belgian Blades’ waarmee ze reeds twee gouden WK-Medailles won. “ijshockey wordt nog steeds geassocieerd als jongenssport”, vertelt Noor. “Maar niets is minder waar. Persoonlijk vind ik het spijtig als de jongens een goede prestatie neerzetten, dat ze daarmee de media halen, terwijl als de meisjes eenzelfde prestatie behalen daar zo goed als niets over verschijnt in de krant. IJshockey is echter een ruwe sport, waarbij we steeds ons mannetje moeten staan. De erkenning als sportvrouw die ik vandaag hier krijg van de sportraad en de gemeente Kuurne doet alvast goed!”

Ook veldrijder en mountainbiker Zico Verstraete die elf lentes telt is heel tevreden met de erkenning die hij krijgt van de sportraad en de gemeente. “Het jaar waarin ik zes jaar werd ben ik begonnen als veldrijder”, vertelt Zico die volgend seizoen in de Belgische driekleur van start kan gaan. “Elk parcours is telkens anders. Ik herinner mij dat in Maldegem de omloop heel technisch was met heel wat kleine bulten en twee zandstroken terwijl in het Luikse Flémalle we terechtkwamen in een echte modderpoel. Ondanks deze parcourswijzigingen slaag ik er telkens in om toch een goed resultaat neer te zetten. In Maldegem slaagde ik er uiteindelijk in om via een demarrage in de finale als nog de Vlaamse titel binnen te halen. In Flémalle werd ik dan weer Belgisch kampioen bij de 12-jarige aspiranten. In de zomermaandag zet ik echter mijn veldrijfiets even aan de kant om deze in te ruilen voor een mountainbike, ondanks het over een totaal andere wedstrijd gaat weet ik ook in deze discipline mijn mannetje te staan.” De grote droom van Zico is alvast om ooit een profcontract binnen te halen.

Triatlete Charlotte Deldaele, echtgenote van bokster Oshin Derieuw, liet haar echter verontschuldigen gezien ze zelf niet op de uitreiking kon aanwezig zijn. De zevenvoudige Belgisch kampioene triatlon zette echter vorig jaar, na 23 jaar carrière, een punt achter haar topsport. “Ik zou mij omschrijven als een zeer competitief persoon”, vertelt Charlotte. “ Iemand die heel kritisch is voor haarzelf. Mijn goede prestaties dank ik ongetwijfeld daaraan, gezien het soms de kleine details zijn die het verschil maken. Soms stel ik mij de vraag… wat na topsport… maar ik wil vooral de kennis die ik gedurende mijn 23-jarige carrière opbouwde delen met jonge atleten die nog aan het begin van hun topsportcarrière staan. Wat mezelf betreft is het moeilijk om sport volledig uit mijn leven te bannen, daarom ben ik reeds op zoek naar nieuwe sportuitdagingen, snowboarden bijvoorbeeld, iets dat ik nooit eerder deed uit vrees om breuken op te lopen als het misliep. Maar ook motorcross spreekt mij wel aan”, aldus de Kuurnse sportvrouw van het jaar 2022.

Kuurns sportman van het jaar Onofre Notebaert is actief binnen het kleiduifschieten, een sport die in België niet zo vanzelfsprekend is. Aanvankelijk zou Onofre niet aanwezig zijn op de uitreiking deze morgen, maar een meevaller bij zijn terugreis vanuit de wereldbeker waar hij zijn beste beentje voorzette, bood hem toch de mogelijkheid de prijsuitreiking bij te wonen in het Kuurnse gemeentehuis, al diende hij daar even zijn slaap voor uit te stellen. “Ik schiet vooral op gevoel”, opent Onofre die terug te vinden is op plaats 129 in de wereldranglijst kleiduifschieten. “Ongetwijfeld is dit mijn sterkte. Alle dagen trainen in België is echter niet vanzelfsprekend en dit in tegenstelling tot andere landen in Europa. Het is telkens een trip vanuit Kuurne richting Herentals als ik wil gaan trainen.” Onofre die in het dagelijkse leven loodgieter is, kwam met het kleiduifschieten in contact via zijn vader. Eenmaal meegaan naar een wedstrijd kleiduifschieten liet zijn hart smelten. “Naar mijn eigen mening speelde ik zo’n twee jaar terug op mijn beste niveau”, gaat Onofre verder. “Ik probeer er alles aan te doen om opnieuw op dat niveau te kunnen spelen, gezien in augustus de wereldkampioenschappen eraan komen en in september het Europees kampioenschap op de agenda staat.”

Marc Decoene, voorzitter van Volleybalclub Jong Kuurne, werd uiteindelijk uitgeroepen tot sportfiguur van het jaar 2022. “Nu draait mijn leven rond het volleybal, maar ooit was het anders”, vertelt Marc. “Vroeger was ik gebeten door voetbal en wielrennen. Het waren echter mijn kinderen, die opteerden om volleybal te beoefenen als sport, die mij deden veranderen van gedachten. In 2014 zette ik mijn eerste stapjes in het volleybal als stelling meester, drie jaar later werd ik voorzitter van Volleybalclub Jong Kuurne. Ik merk echter dat volleybal meer en meer een meisjessport is geworden. Jongens beginnen gepassioneerd aan de sport, maar als zij de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt haken ze meestal af. Het is dan ook voor ons een grote uitdaging geworden om verder voldoende jeugd aan te trekken binnen onze volleybalclub en voldoende gepassioneerde trainers te vinden. Maar klagen doe ik zeker niet, gezien onze vereniging het verder goed blijft doen in Kuurne!” (BRU)