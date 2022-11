Franky zet verwarmde WK-tent op op terras café Astor :“De Rode Duivels zullen ons tot in Qatar horen brullen”

Een WK voetbal in de vrieskou? Toch niet als je in Lauwe woont. In de tuin van café Astor rees een knoert van een verwarmde tent uit haar assen op, om er de Duivelssupporters de tijd van hun leven te geven. “We hebben er eigenlijk geen moment over moeten twijfelen”, lacht uitbater Franky Vansteenkiste (53).

Café Astor, gelegen in de Koning Boudewijnlaan, staat al jaar en dag te boek als de voetbaltempel van Lauwe. Het is de verzamelplaats voor heel wat Duivelsupporters, die van daaruit ook vertrekken richting thuismatchen. Frank Vansteenkiste, de man achter café Astor, kon het winters WK dan ook niet zomaar laten voorbij gaan.

Daarom biedt café Astor een gigantisch scherm, gerstenat recht uit de tapkraan en braadworsten en hamburgers aan aan zijn klanten. Franky leverde met zijn verwarmde WK-tent dus allesbehalve half werk af, tot groot jolijt van de voetballiefhebbers. “Het is een uniek gebeuren dat een WK doorgaat in de wintermaanden, dus vraagt het een unieke oplossing.”

In de tent, verwarmd door warmtekanons, kunnen tot wel 80 supporters plaats nemen

Franky, zelf voetballiefhebber van het eerste uur, treurde niet lang over de keuze van de FIFA om de bal te laten rollen in het warme Midden-Oosten. “We lieten meteen een grote tent aanleveren die we in de tuin van het café recht hebben getrokken. De Duivels spelen een eerste wedstrijd tegen Canada en dit eind november. Je kunt moeilijk zeggen dat we hier dan nog warme temperaturen zullen hebben.”

Franky is de man achter café Astor. © CL

“In de tent, die verwarmd zal worden door warmtekanons, kunnen tot wel 80 supporters plaats nemen zonder het risico op een longontsteking te lopen. Enthousiast kijken naar het voetbal is één iets, dat doen in een groep van gelijkgezinden is een compleet ander verhaal. De sfeer zal er hier massaal inzitten, daar ben ik zeker van.”

Enthousiaste fans

Over de duivel-moeheid, het gevoel dat de Belg het allemaal wat beu is, wil Franky alvast niets horen. “Ik heb er een goed oog in dat de Duivels het nog ver zullen brengen, en hun drie eerste wedstrijden in Qatar zullen fantastisch zijn. Aan de motivatie van de supporters zal het toch niet liggen want ze zullen ons hier vanuit Lauwe tot in Qatar horen brullen.”

We besloten om fors te investeren in een gigantische TV. Zo zal iedereen in de tent de matchen kunnen volgen. We kunnen die ook gebruiken voor andere sportevenementen

Franky koos voor zijn opstelling meteen voor het degelijke materiaal. “We hebben dat in het verleden gezien, toen we zelf grote schermen huurden”, sluit hij af. “Dat kost allemaal handenvol geld. Toen hebben we besloten om fors te investeren in een gigantische TV. Zo zal iedereen in de tent de matchen kunnen volgen en kunnen we, mocht de interesse er zijn, die ook gebruiken voor andere sportevenementen. De tent zelf is ondertussen nog leeg maar daar komt snel verandering in. Weldra beginnen we met de aankleding, waar het voetbalsausje de finale toets zal geven.”