Elodie Gabias neemt het met Average Rob op tegen Acid, Julie Vermeire en nog talloze andere bij Diegem Cross: “Mijn enige voorbereiding was een fiets regelen”

Een handvol bekende West-Vlamingen, waaronder Elodie Gabias, Acid, Julie Vermeire en Lore Bruggeman doen dit jaar mee aan de Turbo Cross. Dat is een ludieke wedstrijd georganiseerd door influencer Average Rob tussen de professionele rondes van Cyclocross Diegem door. In teams van twee nemen 20 mannen en 20 vrouwen het tegen elkaar op en zullen ze elk een rondje rijden. Elodie vormt een team met Average Rob. “De enige voorbereiding is dat ik ondertussen al een fiets heb geregeld voor dan. Maar ik ga sowieso alles geven”, zegt ze vastberaden.

“Nog meer chaos, nog meer turbo!” Dat is het doel van Average Rob voor zijn tweede Turbo Cross. Die gaat door maandag 30 december 2024 tijdens Cyclocross Diegem. Vorig jaar nam hij het initiatief om een wedstrijd veldcrossen te organiseren voor bekende gezichten tussen de ritten van de professionele vrouwen en mannen in. De Turbo Cross werd toen laaiend enthousiast onthaald. Er keken zelfs zoveel mensen naar de livestream op de website van Sporza dat er problemen optraden bij de streaming.

Het initiatief was dus duidelijk voor herhaling vatbaar, hetzij wel met een iets andere formule dit jaar. Vorig jaar bestonden de deelnemers uit 20 mannen. Nu komen daar ook nog eens twintig vrouwen bij en zal men de cross afleggen in teams van twee. Beide teamleden zullen dus een ronde van 3,4 kilometer rijden. Iets meer dan de helft van het parcours bestaat uit gras en modder en in de ronde zijn er ook 8 obstakels voorzien. Zo hebben we de klassieke jumps, de zandstrook, trappen omhoog, enkele bruggetjes en ook enkele uitzonderlijke obstakels zoals ‘kopwind’ van Bolt, het Belgische energieplatform, barrières van RedBull en ook een zogenaamd Boitbos. (Lees verder onder de post)

In team met Elodie

Organisator Average Rob zal een team vormen samen met Elodie Gabias, influencer en programmamaker uit Waregem. “Rob heeft me anderhalve maand geleden al gevraagd of ik wilde meedoen aan de wedstrijd, omdat ze dit jaar er vrouwen bij willen betrekken en of ik eventueel nog geïnteresseerden kende. Ik hou wel van een sportieve uitdaging en Rob is ook een toffe kerel, dus ik was direct overtuigd. Toen wist ik wel nog niet dat het een estafette in duo’s zou zijn. Ik ging er vanuit dat de vrouwen en de mannen het apart tegen elkaar zou opnemen. Twee weken later kreeg ik een berichtje van Rob of ik niet met hem in het team wilde.”

Voor een echte voorbereiding heeft Elodie nog niet de tijd gevonden. “Ik werk nu ook, dus dan is het niet zo eenvoudig om even naar een cyclocrossparcours af te zakken. Gisteren zag ik een video passeren van Bavo Mortier van Sporza en Nona Van Braeckel van Studio Brussel dat ze het cyclocross parcours in Beernem waren gaan uittesten. Daar heb ik de tijd nog niet voor gehad en ik zou niet weten waar ik anders dichtbij in de buurt kan gaan oefenen.”

“Ik schat mijn kansen niet zo hoog in, maar de drang om ervoor te gaan is er volledig”

“Nee jong, de enige voorbereiding, die ik al heb getroffen is dat ik een fiets heb geregeld voor maandag”, lacht Elodie. “Zondag 29 december is er ook een testrit, maar daar kan ik helaas niet bij zijn. Maandag wordt dus een volledige vuurdoop voor mij. Maar ik hou wel van een beetje spanning. Ik heb Robs video gezien van vorig jaar en het is oké als ik tegen dek ga, zolang ik maar niets breek. Het is ook maar een wedstrijd voor het plezier, dus ik laat het op me afkomen.”

Maar dat wil niet zeggen dat Elodie zich zomaar zal gewonnen geven. “Natuurlijk zal ik maandag stress hebben wanneer ik daar aankom. Ik schat mijn kansen niet zo hoog in, maar ik wil wel winnen. De drang om ervoor te gaan is er volledig. ‘Ja, ik ga dat wel kunnen’, dacht ik toen ik de andere namen zag. Ik heb een grote mond en wil geen pussy zijn, dus ik zal alles geven. Het moment waar ik het meeste naar uitkijk? Dat zal wel toch wel de opluchting en de warme douche zijn achteraf”, lacht Elodie.

Meer West-Vlamingen

Nathan Vandergunst ook wel gekend als YouTuber Acid zal dit jaar opnieuw zijn opwachting maken aan de startstreep. Vorig jaar was hij er ook bij en mocht in 2023 de prijs mee naar huis nemen voor de laatste plaats. Hij maakte van het hele gebeuren, net zoals zijn collega Average Rob een vlog. (Lees verder onder de video)



Onder de nieuwe deelnemers zitten dit jaar nog vier bekende West-Vlamingen. Zo zullen de influencers Julie Sabbe uit Brugge en Julie Vermeire uit Kortrijk ook een ronde meerijden. En ook skater Lore Bruggeman uit Deerlijk en ex-wielrenster Ine Beyen uit Oostende zullen erbij zijn.

Enkele andere bekende namen, die op de deelnemerslijst staan van de Turbo Cross 2024 zijn snooker Luca Brecel, presentatrice Linde Merckpoel, ex-wielrenner Bas Tietema en influencers Jaël Ost, Gerben Tuerlinckx en Steffi Merci.

De wedstrijd kan je maandagavond live volgen in Diegem of via de livestream op Sporza.