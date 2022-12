Eerste Poperingse triatlon op 12 maart: “Voorbereiden kan met start-2-triatlon”

In 2022 organiseerde de Poperingse sportdienst samen met studenten van Howest een succesvolle duatlon. Komend voorjaar gaan ze nog een stapje verder met de Decapmaker & Partners Triatlon Poperinge. “Wie zich optimaal wil voorbereiden kan zich ook inschrijven voor de lessenreeks start-2-triatlon. De lessen starten op 8 januari en stomen de deelnemers in 9 weken klaar.”

“De eerste duatlon was een schot in de roos, met 165 individuele deelnemers en 20 duo’s. Door de wedstrijd in 2023 uit te breiden naar een triatlon, wordt ook het zwembad betrokken. Het wordt een 1/8ste triatlon, ook wel sprinttriatlon genoemd, atleten zwemmen in de voormiddag 500 meter in sport- en recreatiebad De Kouter en herstarten in de namiddag met 20 km fietsen en 5 km lopen. Supporters kunnen volop meegenieten, de drie fietsrondes komen langs de Grote Markt en ook het loopparcours doorkruist het centrum en het stadspark”, legt schepen Klaas Verbeke (CD&V) uit.

Er wordt 20 km gefietst over drie rondes vanuit jeugdcentrum De Kouter richting Vleteren, met passage langs de Grote Markt van Poperinge en via de wisselzone aan jeugdcentrum De Kouter aansluitend 5km lopen over drie rondes in het stadscentrum en -park, met passage langs de Grote Markt.

Individueel of in team

“De afstanden zijn haalbaar voor lokale liefhebbers die graag met triatlon willen kennismaken, maar ook atleten van de Belgische triatlonfederatie kunnen de wedstrijd meenemen in hun voorbereiding op langere triatlons. Intussen leren ze Poperinge kennen. Je kan vanaf 16 jaar deelnemen. Inwoners van Poperinge en atleten met een licentie bij de Belgische triatlonfederatie betalen 25 euro inschrijvingsgeld.” Niet-Poperingenaars betalen 15 euro extra voor een daglicentie bij de federatie. “Wie liever in team deelneemt kan dat ook, je vormt een trio en neemt elk een onderdeel voor je rekening. Dat kan al vanaf 12 jaar. Trio’s uit Poperinge betalen 36 euro, niet-Poperingenaars betalen 5 euro extra per teamlid.”

Een tijdje geleden deed stad Poperinge een oproep om enkele sponsors te vinden. “Bankagent en verzekeringskantoor Decapmaker & Partner is onze hoofdsponsor en zorgen samen met andere lokale sponsors voor een goodiebag voor alle deelnemers en een mooie naturaprijs voor de reekswinnaars van de acht categorieën”, zegt schepen Verbeke.

“Vorig jaar zocht de duatlon naar sponsoring en daar hadden we onmiddellijk een goed gevoel bij. We waren enthousiast, want een duatlon was er nog niet geweest in Poperinge. Een evenement dat nieuw, maar ook toegankelijk is voor iedereen sponsoren we liever. Daarnaast is Poperinge ook onze bakermat”, zeggen Rik Decapmaker en Carlo Verhaeghe van bankagent en verzekeringskantoor Decapmaker & Partner.

Start-2-triatlon

Wie zich optimaal wil voorbereiden kan zich ook inschrijven voor de lessenreeks start-2-triatlon. “De lessen starten op 8 januari en stomen de deelnemers in 9 weken klaar om een knalprestatie neer te zetten op 12 maart. Een gediplomeerde coach begeleidt specifieke zwem-, fiets- en looptrainingen. In het inschrijvingsgeld voor de lessen is je deelname voor de wedstrijd inbegrepen”, zegt sportfunctionaris Lies Vermont. Enkele maanden geleden finishte ze succesvol de Ironman triatlon van Hawaï. “We deden al veel investeringen in onze sportaccommodatie en sportverenigingen. We vinden het ook belangrijk om als stad ook een eigen sportaanbod te hebben. Deze triatlon is haalbaar voor heel veel mensen en is laagdrempelig, het hoeft niet competitief te zijn”, vult Verbeke aan.