Dentergem zoekt sportkampioenen

De Sportraad zoekt Dentergemse kandidaten voor de jaarlijkse sportkampioenenhulde op vrijdag 27 januari 2023.

Eind januari organiseert de Dentergemse Sportraad, na een onderbreking van 2 jaar, een nieuwe editie van de sportkampioenenhulde. Er zijn prijzen in de categorieën sportman en sportvrouw van het jaar 2022, beloftevolle jongere 2022 en G-sportkampioen 2022.

Ken jij iemand die een uitzonderlijke sportprestatie geleverd heeft of heb je zelf een mooie sportoverwinning in de wacht gesleept? Dan horen we dat graag vóór dinsdag 13 december. Neem contact op via sport@dentergem.be of tel. 051 57 55 28 en misschien zien we jouw favoriete kandidaat wel op het podium van het Leieheem in Oeselgem. Iedereen is van harte welkom op 27 januari 2023 om de kandidaten in de prijzen te zien vallen.