Club Brugge in eigen stad goed voor twee sportprijzen

In de Magdalenazaal had dinsdagavond na een jaar afwezigheid door de coronapandemie de uitreiking van de Brugse Sportprijzen 2021 plaats.

De avond was echter coronaveilig, dus zonder optreden, acts of showelementen. Allereerst kwamen alle Belgische kampioenen aan de beurt. Zij kregen allen een medaille voor hun knappe prestatie vorig jaar. Daarna volgde een eervolle vermelding aan vier leden van KTC Azalea in Sint-Pieters. Pieter Cools, Frederik Boi, Christophe Meulebrouck en Kevin Caesstecker slaagden er vorig jaar in om het uurrecord padel te verbeteren. Met 26 uur en 10 minuten deden ze 7 minuten beter dan het vorige record.

Voor de tweede keer, na 2019, reikte de Brugse Sportraad een jeugdtrofee uit bij zowel de jongens als de meisjes. Die was er voor Elle De Vriese die in dans een 11de plaats behaalde op het WK Jazz Dance in Polen. Jerome Vandekerckhove van de Koninklijke Brugse Zwemkring kreeg de trofee bij de jongens. Hij was in 2021 goed voor diverse nationale en Vlaamse zwemtitels.

Trofee van Sportverdienste

Voorts werd in Brugge voor de 59ste keer de Trofee van Sportverdienste uitgereikt. Die eer was weggelegd voor Aurora Costenoble, voorzitter van de Cerkelladies en als een bezige bij al vanaf het eerste uur bij deze damesvoetbalploeg actief.

Het Verbond van de Brugse Sportjournalisten houdt een jaarlijkse stemming voor wie zich sportman, sportvrouw en sportploeg mag noemen. Voor 2021 ging de trofee voor sportploeg naar Club Brugge als landskampioen in de voorbije competitie in de Jupiler Pro League. Blauw-zwart viel als deelnemer aan de Champions League zelfs een tweede keer in de prijzen met speler Charles De Ketelaere. De 20-jarige Bruggeling werd verkozen tot sportman. De trofee voor sportvrouw was voor Veronique Florizoone. Zij werd vorig jaar in een week tijd Belgisch en Europees kampioen strandrace mountainbike. (ACR)