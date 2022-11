Zwevezele wil vaste stek in eerste provinciale veroveren: “Als de vrienden stoppen, stop ik ook”

Na jaren in de nationale en landelijke reeksen neemt Zwevezele vanaf dit seizoen genoegen met een plekje in eerste provinciale. De One-ploeg werd opgedoekt en de Two-ploeg, die promoveerde uit tweede provinciale, werd de nieuwe One. De promovendus kijkt alvast tevreden terug op de eerste competitiespeeldagen.

Laurens Denoo maakte de opgang én de terugval mee. “Ik was nog een jeugdspeler en kwam nauwelijks van de bank toen we een twaalftal jaar geleden kampioen werden in de toenmalige tweede nationale. Het blijft met afstand de mooiste ervaring in mijn carrière. Daarnaast speelde ik in bijna elke reeks en maakte ik vaak deel uit van de kampioenenploeg.”

Relativeren

Denoo klinkt alsof hij terugblikt op zijn eindigende carrière. “Heel lang zal die niet meer duren,” lacht hij. “Sinds kort ben ik zelfstandige in sanitair en chauffage en daarbij horen tal van scholingen om de nodige licenties te bekomen. Het basketbal wordt daardoor minder belangrijk. Vorig weekend bijvoorbeeld hadden we een vrij weekend en dan durf ik al eens een training overslaan of een reisje boeken. Ik blijf vooral aan boord omdat ik het bijzonder aangenaam blijf vinden om met de vrienden te spelen. Mat Thomas De Pril, Mathias Jonckheere en Arne Mortier speel ik al bijna mijn hele leven samen. Als zij stoppen, stop ik ook. Ik kende geen enkele andere club en dat is tegenwoordig uitzonderlijk. Spelers lopen voor het minste weg of worden door coaches en ploegleiders weggelokt. Maar ik was hier altijd graag, dus waarom zou ik elders mijn geluk zoeken?”

Niveauverschil

Ondertussen lijtk het niveau in eerste provinciale de Wingenaar wel te bevallen. “Het was even afwachten hoe we de overgang van tweede naar eerste provinciale zouden verteren, maar ondertussen lijkt dat goed te lukken. Doelstelling blijft om ons in de hoogste provinciale reeks te handhaven. Hopelijk kunnen we na de eerste ronde bij de top-4 eindigen, maar een nieuwe promotie is geen doelstelling.”

“Omgekeerd is het verschil tussen landelijk en provinciaal basket even duidelijk; er wordt trager gespeeld, wat het aangenamer maakt. Je hoeft niet super getalenteerd te zijn en een foutje wordt niet per definitie afgestraft. Maar onderschat het niet: vanzelf gaat het nu ook weer niet.”

De komende weken volgen enkele haalbare kaarten voor Zwevezele, met thuiswedstrijden tegen Racing Brugge en Middelkerke en een uitmatch bij de buren van Oostkamp Two. “De echte waardeverhoudingen ken ik niet, maar haalbare kaarten moet je ook winnen.” (MD)

Zaterdag 12 november om 20 uur: Zwevezele One – Racing Brugge Two.