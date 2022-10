Xania Bollenberg nog even aan de kant bij SKT Ieper Dames: “Ik zit momenteel goed op schema met de revalidatie”

Bij de damesploeg van Basket SKT Ieper One in eerste landelijke zitten momenteel enkele speelsters aan de kant. De eerste twee competitiewedstrijden gingen verloren. Tegen Basket Houthalen wil de ploeg van coach Pascal Maes zijn eerste zege boeken.

Tegen BT Hasselt werd vorig weekend met 66-56 verloren. “In het eerste quarter werd onze ploeg wat overdonderd door de gretigheid van Hasselt”, vertelt Xania Bollenberg. “In het tweede quarter zijn we dan sterk beginnen verdedigen waardoor we de kloof toch kleiner konden maken en we tot op een paar puntjes konden terugkomen tegen de rust. In het derde quarter nam Hasselt opnieuw de bovenhand waarop wij wel snel reageerden met een aantal scores. Jammer genoeg kwamen we langs beide kanten net iets te kort om erover te gaan. Toen de vermoeidheid toesloeg, zijn zij nog wat verder uitgelopen.” Zondag volgt de derde competitiewedstrijd. De troepen van coach Pascal Maes kijken dan Basket Houthalen in de ogen. Zij wisten één van hun twee competitiewedstrijden te winnen. “Er wordt elke week keihard getraind om elk weekend met een sterke ploeg naar de wedstrijd te vertrekken. Elke wedstrijd moet gespeeld worden. Dus elke wedstrijd spelen wij om te winnen en beter te worden. Waar dat ons tegen Houthalen zal brengen, dat zien we dan wel. Ook over ambities in het klassement spreken wij niet. Zoveel mogelijk proberen te winnen en dan zien we wel wat er mogelijk is op dat vlak.”

Blessure

Voor Bollenberg is het momenteel nagelbijten langs de zijlijn. Zij staat nog een tijdje aan de kant met een kruisbandletsel. “Met mijn blessure gaat het goed, in de mate dat het goed kan gaan. Ik heb het geluk dat ik met Willem Van Boven een heel goede kinesist heb. Hij zorgt ervoor dat ik mooi op schema zit met de revalidatie. Al is het vaak afzien, het hard werken bij hem zorgt ervoor dat ik na nog heel wat maanden hopelijk sterker terugkom dan voordien.”

Veel afwezigen

Bollenberg is niet de enige die aan de kant zit. “We hebben dit seizoen wat pech gehad met geblesseerden en onze hoogzwangere transfer Silke Storme. Hierdoor moeten we spelen met veel jeugdspeelsters. We zijn hen heel dankbaar dat ze wilden aansluiten. Ze werken hard om ons team bij te staan, ook al is het niet altijd even gemakkelijk. De meisjes doen keihard hun best, maar soms is de ervaring van de tegenstander toch iets te sterk. Na Nieuwjaar hopen we Eva Devliegher en Silke Storme opnieuw in de basisvijf te kunnen verwelkomen, wat voor heel wat versterking op het veld zal zorgen.”

Nieuwe coach

De ploeg heeft met Pascal Maes een nieuwe trainer. Ook dat vraagt wat tijd om alles te laten draaien zoals het moet. “Coach Pascal, in Ieper bekend in het basketbalwereldje, was toch voor de meeste speelsters nieuw. Hij is zeer gedreven om elke speelster beter te maken en elke wedstrijd te willen winnen. Tot nu toe verloopt de samenwerking vrij goed. Ikzelf heb daar nog geen problemen mee gemerkt, al zal het voor beide partijen wel wat aanpassen geweest zijn in het begin van deze competitie.”

Zondag 9 oktober om 17 uur: Basket SKT Ieper One – Basket Houthalen.