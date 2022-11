Werner Rotsaert stapt op bij Avanti Brugge One

Totaal onverwacht diende Werner Rotsaert zijn ontslag in als coach van Avanti Brugge One. Het ontslag werd zopas na intern overleg aanvaard.

De (mede-)leider in eerste landelijke moet vanaf nu verder zonder zijn succescoach Werner Rotsaert. Na de wedstrijd tegen Zottegem, waarin het heel wat moeite kostte om de zege thuis te houden (82-74), diende Rotsaert zijn ontslag in. Aan de basis lag een dispuut met voorzitter Wim Van Besien over de inbreng van de jeugd en de verjonging van het team.

Het bestuur hield zijn beslissing even in beraad, maar maandagavond deelde het mee dat ze jammer genoeg afscheid zouden nemen van de man die hen de voorbije jaren naar de titels leidde.

Ook in de spelersgroep sloeg de beslissing in als een bom. “We waren ons helemaal niet bewust dat zoiets op komst was,” aldus captain Sam Allemeersch. “Blijkbaar heeft onze coach die beslissing genomen, maar ik kan zonder blozen zeggen dat er binnen het team geen spanningen waren. Werner is een coach die wil winnen en die dat doet met de spelers die daar volgens hem meest kans toe hebben. Ligt daar dan de bron van een discussie met de voorzitter?”

(MD)