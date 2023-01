VK Iebac Ieper One vecht voor het behoud: “We wonnen één op elf matchen, maar de ploegsfeer blijft top”

VK Iebac Ieper One blijft strijden voor het behoud in eerste provinciale. De ploeg van coach Francis Montefesta verloor vorig weekend van leider Wevelgem-Moorsele. Nu volgt een vrij weekend, daarna volgt een duel tegen Kortrijk Spurs.

Ondanks het feit dat Iebac maar één overwinning pakte in elf competitiewedstrijden blijft de sfeer bijzonder goed. “Ik kijk al bij al tevreden terug”, geeft Wesley Mahieu mee. “Als gepromoveerde ploeg weet je dat het nooit gemakkelijk zal worden en zeker niet als er gewerkt wordt met poules waarbij we dan nog eens ingedeeld zitten in de sterkste poule met de twee grootste titelkandidaten.”

“Door omstandigheden en blessures konden we ook nog nooit voltallig trainen en spelen en dan weet je dat je niet al te veel moet verwachten. We wonnen de match die we wilden en moesten winnen tot op heden en voor de rest hopen we hieraan een vervolg te breien in de resterende wedstrijden van de eerste poule en tijdens de herindeling in de tweede poule.”

Dezelfde ambities

De ambities zijn en blijven dezelfde. “Het behoud is ons absolute doel. Dit willen we zo snel mogelijk verzekeren en dit op een sportief aanvaardbare manier. En niet zoals enkele ploegen in eerste provinciale, die hiervoor een beroep moeten doen op spelers die hoger spelen maar lager ingeschreven zijn. In de eerste plaats hopen we nog op één overwinning in de huidige poule en dan op meerdere in de tweede poule.”

Er wordt ook al gekeken naar de toekomst. “De meeste gesprekken vonden deze week plaats. Bedoeling is alvast om de ploeg samen te houden en te versterken richting volgend seizoen. Meer zal er de komende weken wel duidelijk worden. Ik ben momenteel bezig om mijn Trainer B verder af te werken om zo in aanmerking te kunnen komen om jeugd te coachen op alle niveaus”, besluit Mahieu.

(BV/foto EF)