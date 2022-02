Twee Belgian Cats missen noodgedwongen WK-kwalificaties: “Mentaal een zware klap”

De Belgian Cats zitten momenteel in Washington in de Verenigde Staten voor drie WK-kwalificatiewedstrijden. In de selectie van de bondscoach zaten ook Julie Vanloo en Becky Massey uit Oostende, maar zij moesten allebei noodgedwongen verstek geven voor het toernooi.

Julie Vanloo was de eerste die afviel. Zij leverde daags voor het vertrek naar Washington vanop de luchthaven van Zaventem een positieve coronatest af, tot grote teleurstelling van de Oostendse.

Hanne Mestdagh

Zij werd vervangen door Hanne Mestdagh (Ieper), dochter van de vorige bondscoach Philip Mestdagh die vrijdag bekendmaakte dat hij de komende drie seizoenen bij Kortrijk Spurs aan de slag gaat.

Op sociale media deed ze haar verhaal dat het ondertussen de derde keer is dat ze een coronabesmetting opliep. “Met pijn in het hart laat ik jullie weten dat ik weer, voor de derde keer, positief ben getest op covid-19 en dat ik niet mee zal doen aan de WK-kwalificatiewedstrijden”, klinkt het bij Julie Vanloo.



“Ik was zo opgewonden voor dit window en ik kan niet geloven dat ik er niet bij zal zijn met het team in Washington. Gelukkig ben ik niet ziek, maar eerlijk gezegd is dit mentaal een zware klap. Ik weet niet eens wat ik moet zeggen, maar alles gebeurt met een reden en daar zal ik altijd in blijven geloven. Ik ben positief. Ik ben sterk. Ik ben veerkrachtig. Ik wil het team heel veel succes wensen. Man, ik zal het zo missen, ga dat ticket halen, dames!”

Ook Becky Massey, momenteel aan de slag bij Kangoeroes Basket Mechelen in Top Division Women, is er niet meer bij. Zij vertrok afgelopen zaterdag nochtans samen met haar zus Billie met de Belgian Cats richting de Verenigde Staten. Ze wachtte echter nog op de resultaten van een scan die ze eerder die week liet nemen.

De Duitse Sonja Greinacher zit Becky Massey achterna. (foto Belga) © BELGA

Toen Massey in Washington arriveerde was er geen goed nieuws voor haar. Ze sukkelt met een stressfractuur aan de voet, waardoor ze forfait moest geven voor het WK-kwalificatietoernooi. Daags na haar aankomst vertrok Massey terug naar ons land. Ze werd in de selectie vervangen door Ine Joris van Phantoms Boom.

In de selectie zitten met Emma Meesseman, Elise Ramette (beiden Ieper), Kyara Linskens (Bredene) en Serena-Lynn Geldof (Westkerke) nog vier andere West-Vlaamse basketsters.

De eerste kwalificatiewedstrijd – tegen Puerto Rico – wordt donderdagavond om 22.30 uur Belgische tijd gespeeld. In de nacht van vrijdag op zaterdag (0.30 uur Belgische tijd) wacht de VS, zondag om 21.30 uur spelen de Cats tegen Rusland (in de Dominicaanse Republiek).