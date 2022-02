Ex-bondscoach Philip Mestdagh gaat als hoofdcoach aan de slag bij Kortrijk Spurs

Philip Mestdagh gaat als hoofdcoach aan de slag bij de Kortrijk Spurs in de Top Division Women, de eerste divisie van het Belgische vrouwenbasket. Dat heeft het team donderdag bekendgemaakt. De 59-jarige West-Vlaming stopte in september vorig jaar na zes jaar als bondscoach van de Belgian Cats.

Mestdagh werd in 2013 aangesteld bij de nationale vrouwenbasketploeg, als assistent van Daniel Goethals. In augustus 2015 nam hij de fakkel van Goethals over als T1. In totaal stond Mestdagh in 89 wedstrijden (61 zeges, 28 nederlagen) aan het roer.

Onder Mestdagh kwalificeerden de Cats zich in 2017 voor het eerst in tien jaar opnieuw voor een EK. Na een bronzen EK-medaille werden de Belgische basketvrouwen een jaar later vierde op het WK. In 2019 eindigden Emma Meesseman en co. op de vijfde plaats op het EK.

En in 2020 plaatsten ze zich in Oostende voor het eerst in de geschiedenis voor de Olympische Spelen. vorige zomer strandden de Cats na een nieuwe bronzen EK-medaille in de kwartfinales in Tokio. Na een thriller verloren ze nipt met 86-85 van gastland Japan.

Mestdaghs contract liep af na de Spelen. De West-Vlaming ging na de zomer aan de slag als trainer bij de Franse club Saint-Amand, maar liet er zijn contract in het najaar ontbinden omdat hij er mentaal en fysiek even doorzat.