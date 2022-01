Sijsele One en Finexa Basket@Sea One zien wedstrijd opnieuw uitgesteld door corona

Door diverse coronagevallen werden vorig weekend twee wedstrijden in TDM1 uitgesteld. Daardoor kregen Sijsele en Basket@Sea een extra rustweek en moesten ze het normaal tegen elkaar opnemen, maar deze match is ook uitgesteld. Dit door coronagevallen bij Sijsele

Voor Kris De Pauw (ex-Sijsele) eindigde de passage bij Sijsele, na tal van successen, eerder bitter, maar dat lijkt helemaal verteerd: “Niet totaal vergeten, maar ondertussen volledig gefocust op mijn werk in Oostende. Ik ben tevreden op alle vlakken en vraag me soms af waarom ik dit niet eerder deed?”

“Het professionalisme komt perfect overeen met mijn hernieuwde gedrevenheid en het feit dat ik zopas met prepensioen kon gaan, geeft me de gelegenheid om me volledig uit te leven. Het duurde even om me ervan bewust te worden dat ik een Two-ploeg coach en niet altijd over alle spelers kan beschikken. Soms zijn we zeer goed, soms zeer slecht. Tegen vijf TDM1-ploegen wonnen we en op Antwerp Giants Two na kunnen we iedereen in TDM2 de baas. Ook Sijsele, wanneer we die match kunnen spelen. ”

Daar zijn ze de nederlaag uit de heenmatch nog niet vergeten: “We waren niet klaar voor die wedstrijd en liepen onverwacht achter de feiten aan,” aldus Viktor Buysse (21). “We lieten veel te veel toe en verloren verdiend. Zo ver willen we het voor de terugmatch niet laten komen. Die extra week rust heeft ons alleen maar scherper gezet. De goesting is bijzonder groot om de nederlaag uit de heenmatch uit te wissen. Maar de Oostendse jongeren zullen ook niet stilgezeten hebben.”

Respect

De boomlange center kon als 18-jarige een jaar meetrainen met BC Oostende, maar keerde na één jaar terug naar de heimat: “Het waren fantastische weken met gerenommeerde coaches. Elke dag twee uur kunnen trainen is een zaligheid. Ik leerde er dan ook enorm veel bij, maar het vertrouwen kreeg er ook een paar deuken. Nu werk ik vier keer per week in de fitness en kan ik beter mijn mannetje staan.”

Zoals bijna alle Sijseelnaren houdt Buysse goeie herinneringen over aan Kris De Pauw: “Een strenge, goeie coach, die van zijn spelers het allerbeste verwacht. Reken maar dat hij de wedstrijd van zondag weer tot in de puntjes voorbereid zal hebben.” (MD)