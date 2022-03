Rozenbeka herbront na zeer matig seizoen: “Focus ligt nu op de jeugd”

Met nog zeven wedstrijden te gaan staat Rozenbeka (3de provinciale) tiende, op veertien. ” Kon beter”, zegt coach Khoa Giang. “Maar we hebben niets meer te verliezen. Door corona kunnen we niet zakken.”

Rozenbeka heeft 26 punten uit 17 matchen. “Het was onze ambitie om in de reeks te blijven, maar aangezien we door corona niet meer kunnen zakken, wordt nu al vooruitgekeken naar volgend seizoen. Toch gaan we proberen nog een paar wedstrijden te winnen, in het licht van het komende seizoen”, zegt de coach.

Is er al aan versterking gedacht?

“Eigenlijk niet. De focus ligt nu vooral op de jeugd. We doen er alles aan om alle jeugdploegen goed te omkaderen, met goeie coaches, want we hopen dat veel talentvolle jeugdspelers ooit naar de A-kern doorschuiven. We zijn wel nog op zoek naar enkele vrijwilligers die kunnen helpen bij die omkadering.”

“Om nog even terug te keren op het huidige seizoen: we hebben veel te veel wedstrijden verloren die we eigenlijk hadden kunnen winnen. Door corona zijn heel veel spelers uitgevallen – en onze kern is al heel smal. Twaalf spelers is echt onvoldoende om een degelijke competitie af te werken en vooraan mee te draaien. We willen voor volgend seizoen een vaste kern en daarbovenop geregeld enkele jongeren laten proeven van het grotere werk als spelers van de A-kern uitvallen, maar nu is onze jeugd daar nog niet helemaal rijp voor.”

Koning voetbal

“Het basket in Oostrozebeke is zeker niet dood. We hebben als club wel het grote nadeel dat we alleen staan, en niet kunnen samenwerken met een grotere club. Daardoor is heel moeilijk om jonge spelers te vinden, in een gemeente waar koning voetbal de beste sportieve jongeren wegkaapt.” (CLY)

Zaterdag 12 maart om 20 uur: Rozenbeka KBGO Basket@Sea Four