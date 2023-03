Robin Spaens neemt na 14 jaar afscheid van tweede klasse: “Hopelijk ook stuntzege tegen Guco Lier”

Basket SKT Ieper One zorgde in Top Division One afgelopen weekend voor een stunt door nummer twee Melsele-Beveren te kloppen. Dit weekend staat een duel met Guco Lier op de agenda. Voor Robin Spaens zijn het zijn laatste wedstrijden voor Ieper, maar ook in tweede klasse.

Ieper haalde het met 83-79 van Melsele, een heel knappe zege voor de troepen van coach Bruce Minne. “Melsele is toch één van de best presterende ploegen uit de reeks dit jaar. Ze wonnen vorig weekend nog van titelfavoriet Kortrijk en ook wij verloren er 14 dagen terug met meer dan 10 punten verschil”, vertelt Robin Spaens. Ook nu leek het die richting uit te gaan. “We kwamen meer dan 10 punten achter, maar konden het tij toch keren en deze spannende match winnen. Ik denk dat we met veel meer intensiteit hebben gespeeld dan de voorbije vijf weken, ook hebben we beter afgewerkt dan die tijd. Er werd in elk quarter voldoende gescoord en meer spelers waren op de afspraak.”

Naar Hansbeke

Met Lier wacht een nieuwe moeilijke opdracht. “Op Lier verloren we onlangs en ook in de beker van Vlaanderen kwamen ze bij ons in Ieper winnen. Volgens mij zijn onze kansen evenwaardig als vorig weekend tegen Melsele en die partij konden we naar ons toetrekken. Hopelijk kunnen we hetzelfde brengen en een overwinning pakken. Dit zouden twee stuntzeges op zijn, niemand verwacht dit van ons.” Voor Spaens zit het verhaal bij Ieper er in mei op. “Volgend seizoen speel ik voor Hansbeke”, besluit Spaens. “Momenteel speelt Hansbeke in eerste landelijke, maar het is een heel erg ambitieuze en levendige club. Desondanks lijkt het dat dit mijn laatste wedstrijden in tweede klasse zijn, na 14 jaar voelt dit toch wat raar aan, maar ik ben blij met mijn keuze.”

Zaterdag 18 maart om 20.45 uur: Basket SKT Ieper One – Guco Lier One.