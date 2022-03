Quirine Verstraete verlaat na zeven jaar SKT Ieper: “Leuke nieuwe uitdaging bij reeksgenoot Okapi Aalst”

De damesploeg One van Basket SKT Ieper won afgelopen weekend van Kangoeroes Basket Mechelen. Dit weekend is Basket Willebroek de tegenstander. Quirine Verstraete kwam afgelopen week met groot nieuws. Na zeven jaar verlaat ze de club voor een nieuw avontuur bij reeksgenoot Okapi Aalst in eerste landelijke.

Basket SKT Ieper haalde het met 62-52 van Kangoeroes Basket Mechelen Two. “We zijn heel goed aan de match begonnen”, vertelt Quirine Verstraete. “Zowel offensief als defensief voerden we de gegeven opdrachten goed uit. In het tweede kwart draaide het spelbeeld helemaal. Offensief verliep het stroever en defensief lieten we te veel steken vallen. In de tweede helft konden we onze voorsprong behouden en lichtjes uitbouwen, maar eigenlijk zat er wel meer in.”

Veel verrassingen

Basket Willebroek is zondag de volgende tegenstander. “Voor het seizoen begon waren zij, samen met Aalst, de gedoodverfde titelkandidaten. Ze presteerden dit seizoen echter zeer wisselvallig. Willebroek staat samen met ons op de derde plaats in het klassement. Thuis wonnen we met een twintiger, maar in Willebroek spelen is toch een ander paar mouwen. We zullen allemaal vanaf de eerste minuut klaar moeten zijn om de drie punten te kunnen meenemen uit Antwerpen.”

In het klassement verloopt alles met sprongetjes. “Elke week zijn er wel verrassende resultaten te bespeuren. Boom staat met slechts één verliesmatch eerste, gevolgd door een vijftal ploegen dat zal strijden voor een plaatsje in de top drie, waaronder wijzelf en Willebroek. Dan zullen we echter geen steken meer mogen laten vallen zoals in Brugge of thuis tegen Kortrijk.”

Volgend seizoen speelt Quirine Verstraete voor reeksgenoot Okapi Aalst. “Ik heb fantastische jaren gekend in Ieper en zal er altijd met een glimlach aan terugdenken”, besluit ze. “Naar volgend seizoen toe was het wat koffiedik kijken hoe het team eruit zou zien. Aalst is een ambitieuze club met een sterke ploeg en vormt een leuke nieuwe uitdaging volgend seizoen voor mij.”

Zondag 13 maart om 14.30 uur: Basket Willebroek One – Basket SKT Ieper One.