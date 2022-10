Niets dan derby’s voor Racing Brugge Two: “Elke wedstrijd is nu belangrijk, maar het blijft een raar format”

Het nieuwe competitieformat en de bijhorende opdeling in twee groepen per reeks leidde tot ietwat geografische opdelingen. Voor Racing Brugge Two en tal van andere provinciale teams is er tot nieuwjaar nauwelijks bezorgdheid over verre verplaatsingen. Integendeel, elke partij baadt in een soort derbysfeer. Voor de Bruggelingen wacht dit weekend Oostkamp Two, debutant in de hoogste provinciale reeks.

Alleen al het derbygevoel zou er kunnen voor zorgen dat tal van wedstrijden op het scherpst van de snee betwist worden. “Voor ons zal dat zeker niet anders zijn”, beaamt coach Stijn Bossuyt. “We willen elke match winnen, zeker thuis. Door het nipte verlies tegen KBGO Finexa Basket@Sea Three, wellicht één van de sterkste ploegen, moeten we nu uit onze pijp komen als we een 0 op 2 willen vermijden. Al kijken we wel uit voor Oostkamp Two. Het is een team met veel jonge talenten en met stevig volk op de post. Met het vertrek van Dylan Lievens en Artan Dauti en het doorschuiven van Adiel De Waele naar onze One-ploeg is dat uitgerekend de positie waarop we verzwakt zijn. We opteren er echter voor om alle kansen aan de jeugd te geven, zoals bijvoorbeeld aan Yentl Galle. Dat is overigens het doel van onze Two-ploeg: jonge spelers vormen, opleiden en begeleiden naar de stap hogerop. Op andere posities is de Two-ploeg amper gewijzigd. Loïc Thys is een constante en Andries Vandenbussche wordt op de 4-positie uitgespeeld. Het team bleef verder zo goed als intact.”

We willen elke match winnen, zeker thuis

Wat na nieuwjaar?

Verder wil Bossuyt nog niet veel kwijt over de concurrentie in de eerste ronde. “Naast KBGO Three verwacht ik ook Koekelare in de kop van het klassement. Zwevezele is de onbekende en alle andere ploegen zijn aan mekaar gewaagd. Ik ga er verder van uit dat je zeker zes wedstrijden moet winnen om na nieuwjaar niet in de degradatiegroep te belanden. Eigenlijk is het maar een raar format, als de eerste ronde voor de meeste ploegen belangrijker is dan de tweede ronde. Maar anderzijds is het ook leuk dat elke wedstrijd belang heeft. Voor de laatste wedstrijden van die eerste ronde hou ik echter een slag om de arm. Wat als je dan uitkomt tegen een ploeg die al zeker is van de promotiepoule en één die de degradatiepoule niet meer kan ontlopen?” (MD)

Zaterdag 8 oktober om 18.30 uur: Racing Brugge Two – Oostkamp Two.